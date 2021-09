Sammis Reyes tras quedar en la nómina final de los Washington Football Team: “Significa mucho, porque represento a todo Chile”

Sammis Reyes hizo historia hace algunos días en el deporte chileno al convertirse en parte del plantel oficial del Washington Football Team y ser el primer deportista nacional en afrontar la máxima liga del fútbol americano.

De tener la opción de competir en alguno de los partidos de su escuadra, el criollo será el primer deportista de nuestro país en afrontar cualquiera de las cuatro grandes ligas del deporte en los Estados Unidos. Listado que incluye a la MLB (beisbol), NBA (básquetbol) y NHL (hockey sobre hielo).

Sammis Reyes superó el corte de 80 deportistas para quedar entre los 53 que compondrán el plantel oficial, según oficializó el propio club en sus redes sociales.

Días después del gran anuncio, el nacional habló en conferencia de prensa y le mandó un sentido mensaje a todos los chilenos.

“Significa mucho para mi ser parte de este equipo. Es un placer, un honor, pero no solamente porque represento a mi, como persona, también porque represento a todo mi país de Chile y a toda la comunidad latina en Estados Unidos”, comenzó diciendo.

En esa línea, Sammis agregó: “Es muy importante para los niños allá ver que hay personas de nuestra raza que pueden hacer cosas grandes. Cuando yo estaba creciendo, si no era en el fútbol, en el soccer, no habían estrellas, no había gente a la cual mirar y decir ‘quiero ser como él'”.

Finalmente, cerró diciendo que “tengo mucho respeto y pasión en poder mostrarle otro camino a la juventud de Chile, de Latinoamérica y de habla hispana”.