El drama de Vicente Almonacid: nadador paralímpico nacional compitió en Tokio con un tumor

El nanador paralímpico nacional Vicente Almonacid causó conmoción con una confesión que efectuó vía redes sociales.

Uno de los 19 deportistas chilenos que viajó a Japón para competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio escribió en su cuenta de Instagram que sufre de una delicada situación de salud.

Vicente Almonacid, quien ganó un Diploma Paralímpico luego de clasificar a la final de los cien metros pecho clase SB8 y terminar en el octavo lugar, contó que poco antes de los Juegos le descubrieron un tumor.

Y que los médicos le advirtieron que lo mejor era que no se trasladara a Japón, pero él lo hizo para no renunciar a su sueño deportivo.

Vicente Almonacid, de apenas veinte años, viene de vuelta para ser operado e iniciar su proceso de recuperación.

La carta de Vicente Almonacid

Este es el texto del integrante del Team ParaChile.

“Quizá no todos lo sepan, pero lo de ayer fue un golpe durísimo del que todavía no me levanto al 100… Pagué el precio que casi nadie paga por unos Juegos”.

“Me enteré un mes antes de viajar que tengo un tumor de 6×5 centímetros en el mediastino”.

(Nota: Es la parte del tórax que está entre el esternón y la columna vertebral, y entre los pulmones, y contiene el corazón, los vasos sanguíneos grandes, la tráquea, el timo, el esófago y los tejidos conectivos)”.

“Tenía que decidir si arriesgar mi vida para cumplir mi sueño, y fue una lucha interna gigante que solo unos pocos sabían que estaba pasando. Y aunque yo no quería, me afectó”.

“Hubo días en los que no quería entrenar… Tenía pena, rabia e incertidumbre. Me la jugué una vez más por mi sueño, pero no siempre tiene que salir bien”.

“Los Juegos son algo gigante, que solo se dimensiona al estar acá. Vivir el proceso estos cinco años fue lo más hermoso que me tocó vivir, tengo suerte de haberlo hecho y le agradezco a Dios la oportunidad que me dio”.

“Me siento orgulloso de mí como persona… Nada ni nadie me arrebatará mis sueños y lucharé siempre hasta el final, porque yo vivo para ser feliz. Y último tiempo he sido más feliz que nunca”.

“Hoy viajo de vuelta a Chile, donde me está esperando el pabellón para ser operado… recuperarme y volver a entrenar”.

“Les agradezco a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirme antes, durante y después de mi competencia, porque fue cuando más lo necesite, a todos los que acompañaron mi proceso”.

“Solo me toca pasar este trago amargo y seguir adelante, porque como dije una vez, la vida es injusta y no siempre te da lo que mereces”.