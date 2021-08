Kristsina Tsimanuskaia, atleta disidente bielorrusa, contó cómo escapó de las autoridades de su país en los JJ.OO. de Tokio

La atleta bielorrusa Kristsina Tsimanuskaia ya está en Polonia, tras salir de Japón con escala en Austria, tras desertar de su país en los JJ.OO. de Tokio 2020.

La velocista de 24 años y su marido, Arseni Zdanevitch, tienen visas humanitarias polacas pues temen por su seguridad si vuelven a Bielorrusia, que preside desde 1994 Aleksandr Lukashenko.

En una conferencia de prensa que dio en Varsovia, Kristsina Tsimanuskaia narró su dramática odisea.

La deportista criticó en redes sociales a sus técnicos porque la quisieron cambiar de su prueba, los 200 metros planos.

Y por ello las autoridades de la Federación de Atletismo de Bielorrusia le dijeron que regresara a su país aduciendo una lesión, algo a lo que ella se negó.

Pese a ello fue llevada al aeropuerto de Tokio por funcionarios del Comité Olímpico de Bielorrusia.

“Camino al aeropuerto hablé por teléfono con mi abuela. Ella me contó que los medios estatales de Bielorrusia me estaban criticando y señalaban que yo tenía problemas mentales, por lo que me dijo que no volviera”, precisó la atleta.

Ya en el aeropuerto, Kristsina Tsimanuskaia (abajo, archivo) se acercó a unos policías a los que mostró una petición de auxilio traducido al japonés que escribió en su teléfono celular.

El mensaje de Kristsina Tsimanuskaia a sus compatriotas

Kristsina Tsimanuskaia añadió que por ahora no pensaba en pedir asilo político y que desea seguir con su carrera deportiva.

“Quiero decirles a todos los bielorrusos que no tengan miedo. Y que si están bajo presión, lo denuncien”, cerró la atleta.

Muchos opositores al presidente bielorruso Alexandr Lukashenko han escapado a Polonia tras una ola de protestas contra su reelección de agosto de 2020, denunciada como fraudulenta.

Kristsina Timanoskaya fue una de las más de dos mil deportistas bielorrusos que firmaron una carta abierta pidiendo nuevas elecciones y la libertar de los detenidos por protestar.

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que investigará al equipo de Bielorrusia por el incidente con Kristsina Timanoskaya.

Y activistas bielorrusos pidieron suspender al comité olímpico del país y que sus atletas compitan como neutrales.