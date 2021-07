Marvel Studios confirmó que series de Hawkeye y Ms. Marvel se estrenarán durante el 2021

Una gran noticia para los seguidores de Marvel Studios y los superhéroes en general se conoció el pasado martes, puesto que se confirmó que las series de Hawkeye y Ms. Marvel se estrenarán antes que termine el presente año.

Victoria Alonso, vicepresidenta ejecutiva de producción cinematográfica de Marvel, aseguró para Variety que ambas series “saldrán antes de fin de año”.

De momento, se especula que Hawkeye llegaría en el mes de noviembre, mientras que Ms. Marvel se estrenaría durante el mes de diciembre.

Esto coincide con algunos reportes de insiders conocedores de la materia, quienes aseguran que ambas producciones, junto con la película de Spiderman, compartieron el mismo lugar de grabación, por lo que podría haber un cameo de estos personajes en las respectivas series y/o películas mencionadas.

Cabe mencionar que Ms. Marvel presentará oficialmente a Kamala Khan, la cual podría abrir aún más la puerta para los Young Avengers, y tendrá directa relación con la segunda cinta de Capitana Marvel, “The Marvels”.

Por su parte, Hawkeye nos presentará a Kate Bishop, quien debería tomar el manto de “Ojo de Halcón”, y un rumor bomba comenzó a surgir en los últimos días, y que revelaría al villano de Clint Barton.

Aseguran que Vincent D’Onofrio habría firmado con Marvel Studios

Muchos de los fanáticos han sido viudos de las series de Marvel en Netflix, y por ello siempre han pedido que actores como Charlie Cox vuelva a interpretar a Daredevil, o que Vincent D’Onofrio siga como Kingpin.

Pues bien, al parecer D’Onofrio habría firmado con Marvel Studios, repitiendo su papel y sería el villano en Hawkeye.

¡RUMOR BOMBA! Vincent D'Onofrio podría haber firmado un acuerdo de varias apariciones como Kingpin en Marvel Studios. Se especula aparición en 'HAWKEYE' y 'ECHO'. Fuente: @CineversoASN pic.twitter.com/Wb8RZKDZTV — 𐋀 QuidVacuo 𐋀 #WhatIf #SpiderManNoWayHome (@QuidVacuo_) July 19, 2021

Próximos estrenos

A continuación te dejamos todos los estrenos de Marvel Studios para este 2021

What If…? – 11 de agosto

Shang-Chi – 3 de septiembre

Hawkeye – Noviembre

Eternals – 5 de noviembre

Ms. Marvel – diciembre

Spiderman: No Way Home – 17 de diciembre