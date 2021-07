El capitán de la Roja de futsal dio el gran salto en su carrera fichando por el Nantes francés

El capitán de la Roja de Futsal, Bernardo Araya, dio el gran salto en su carrera ya que dejará el Newell’s Old Boys de Rosario, Argentina, para recalar en el Nantes de Francia.

En conversación con AS Chile, el hermano de Karen Araya, seleccionada de la Roja femenina, aseguró que el futbol “me lo ha dado todo”, aunque también realizó una crítica a la Asociación Nacional de Fútbol Porofesional.

“La ANFP tiene que ponerle un poquito más de ganas al crecimiento del futsal”. Además, cuenta sus inicios en Puente Alto, habla de la relación con su hermana, su capitanía en la Roja y cómo imagina su futuro en el ‘Viejo Continente’, sostuvo.

Consultado sobre cómo llegó a este deporte, lanzó: “Lo conocí por mi mejor amigo. Un día jugando baby fútbol me dice “mañana me voy a probar a la Selección de futsal, ya hablé con el técnico… ¿vamos?”. Y yo le digo “pero así nomás… ¿de guapo?“. Y al final lo acompañé y ahí comenzamos a entrenar, les gusté y me comenzaron a citar. El 2013 entré a Palestino y desde ahí mi carrera fue en ascenso. Jugamos el primer campeonato ANFP y salimos campeones”.

En esa línea, Araya añadió que “es un deporte que todavía privilegia el talento, el ser bueno pa’ la pelota. Yo tengo una visión muy personal del fútbol, y para mí pasó de ser un deporte técnico-táctico a un deporte físico, donde el jugador que más corre o que es más potente es el mejor jugador”.

Respecto a si probó suerte en el fútbol profesional, explicó que lo intentó en el Cacique y la U cuando era aún un adolescente.

“Estuve entrenando un año en Colo Colo, cuando era Sub 17. Después Sub 18 me fui a la U, y después más grande estuve en Deportes Tocopilla, creo que era Tercera B. Ahí ya tenía la frustración de que nunca se iba a dar. Hasta que en 2017 hubo un torneo en Argentina al que fui con la Selección de futsal, y me vio el presidente de la rama de Newells. Empezamos a hablar, las conversaciones fueron avanzando y, de repente, un día me mandó los pasajes. Yo quedé loco, no la podía creer (risas)”.

Finalmente, Bernardo habló sobre sus sensaciones al fichar por el cuadro galo. “Quiero dejar el nombre del futsal chileno lo más alto posible. Lograr un campeonato con el club, quizá una clasificación a Champions. Hay que trabajar para eso. Hacer buenas presentaciones y que el próximo año no esté solo yo en Europa, sino que sean cuatro, cinco o más chilenos”, cerró.