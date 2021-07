Fórmula 1: Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Austria

El neerlandés Max Verstappen se consagró como el ganador del Gran Premio de Austria, novena fecha de la temporada 2021 de la Fórmula 1.

El piloto de Red Bull fue dominante durante todo el fin de semana, pues arrancó en la pole position. Y no conforme con ello, el nacido en Holanda se dio el lujo de liderar durante las 71 vueltas al circuito y logró el récord de velocidad, además de concretar la victoria.

Fue tan dominante Verstappen que le sacó 17 segundos de ventaja a su escolta, el finlandés Valtteri Bottas, y 20 segundo a quien completó el podio, el británico Lando Norris.

En medio de una verdadera “ola naranja”, con los miles de hinchas que fueron a alentarlo a Austria, Verstappen logró su tercer triunfo en las últimas cuatro carreras.

Con semejante registro, se colocó como líder de la clasificación general y amenaza el dominio de Lewis Hamilton, campeón vigente, a quien le sacó 32 puntos de ventaja.

MAX VERSTAPPEN WIIINS!

Win number FIVE of 2021, this time in front of the Orange Army!

Bottas comes home in second, with Norris completing the podium#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/735D4rMW88

— Formula 1 (@F1) July 4, 2021