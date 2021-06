Virginia Yarur, primera chilena en la equitación de los JJ.OO.: “Aún estoy asimilando la clasificación”

En la edición de este domingo 27 de junio, Macarena Miranda conversó con la amazona Virginia Yayur en el programa Mujeres al Deporte.

Ella clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio y es la primera chilena en la historia instalada en una de las pruebas de la equitación, en este caso en Adiestramiento.

“Estoy asimilando todo aún. Me encuentro en Asturias, al norte de España, entrenando”, contó

Virginia Yarur recordó que “mi mamá siempre fue una enamorada de los caballos y de la equitación, y cuando yo tenía cuatro años ella nos empezó a meter a clases con mi hermana”.

“Enganché y después quería estar siempre ahí, al lado de los caballos”.

Virginia Yarur agregó que su progenitora “siempre fue una mujer de vanguardia. Ella estudió en la Universidad cuando éramos chicos y siempre nos inculcó la responsabilidad y disciplina”.

“Nos decía que debíamos esforzándonos. Que si uno tenía un caballo había que preocuparse de él. Por eso los fines de semana temprano yo estaba en el establo”.

Virginia Yarur irá a Japón con su caballo “Ronaldo”, nombre que el ejemplar tenía cuando ella lo adquirió y que mantuvo.

“”Ronaldo” está bien. Lo estamos cuidando… Le encantan los plátanos y las manzanas, es un caballo muy especial que lo da todo”.

La jinete añadió que “si algo no me resulta no es por su culpa, es por un malentendido”.

La representante de Chile en los JJ.OO. precisó que “en mi deporte se usan más la pienas y los caballos van entendiendo las señales pues son muy sensibles”.

“El caballo de adiestramiento, como el mío, tiene un músculo más grande. Por eso se ve más fuerte. Tienne un temperamento menos dócil y reaacionan muy rápido, por eso cualquier ruido les molesta y están alertas”.

Virginia Yarur contó que “hasta los 18 años hice salto, y desde entonces me dume el adiestramiento. Me agarró la conexión con el caballo”.

La amazona dijo que “mi prueba dura más o menos seis minutos y se compite durante tres días. Uno hace ejercicios parecidos a un baile y al final hay una muestra de estilo libre con música”.

Virginia Yarur también recordó a la fallecida Marlene Ahrens, quien la guió por años en su deporte

“La tía Marlene se preocupaba mucho de mí, y me enseñó cosas que en Chile aún no eran tan conocidas. El adiestramiento ha ido cambiando y acá nos hemos ido quedando atrás”.

“La tía Marlene estudió con profesores alemanes y tenía un concepto diferente que me fue traspasando. Por eso empecé a cambiar y a tratar de copiar lo que veía en jinetes de otros países”.

Virginia Yarur vive gran parte del año en Florida, Estados Unidos, entrenando.

Tiene cinco hijos, tres de ellos adultos y dos menores, que en el verano la acompañan en Norteamérica. Y ella trata de venir a Chile lo más seguido posible.

“No es menor estar fuera de la casa, más encima ahora con pandemia. Mis hijas chicas estuvieron ahora conmigo en Estados Unidos hasta abril, pues empezaron sus clases online fuera de Chile. Cuando la dejé en Chile me costó mucho hacerlo”.

Sobre el viaje a Japón, contó que “Ronaldo” será trasladado a Alemania, al igual que todos los caballos en competencia, donde estarán dos semanas en cuarentena.

Y desde ahí los ejemplares se van en un avión de carga a Tokio, mientras que los jinetes viajarán al misn tiempo en aviones de pasajeros.

“Cualquier viaje con animales obliga a cumplir muchos requisitos que hay que cumplir en cada país. Estoy haciendo un completo inventario con mi equipo de apoyo”.