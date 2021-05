Josefina Tapia, skater que irá a los JJ.OO.: “Estoy muy feliz de que vayamos tantas mujeres”

En el programa “Mujeres al Deporte” de este domingo 30 de mayo, Macarena Miranda conversó con la joven skater nacional Josefina Tapia, quien la semana anterior clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio en un deporte que debutará en esa clase de competencias.

Ganadora de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Josefina Tapia no oculta su alegría por formar parte de la delegación chilena que llevará más mujeres en la historia de las participaciones nacionales en los JJ.OO.

“Estoy súper feliz de integrar este grupo, que marcará un hito. Será algo muy importante para mí, para el skate chileno y para las deportistas. Estamos demostrando que nosotras también podemos… Todos los deportes son bien machistas, pero eso está cambiando enorme”, dijo la exponente del skate, quien entrenó en Brasil y clasificó en Estados Unidos.

“En Chile no hay parques de skate de nivel internacional para practicar, no están bien hechos, por eso tuve que salir para prepararme. Estuve dos meses en Brasil con un entrenador especializado, pues en Chile tampoco hay técnicos. Sin salir no iba a mejorar mi rendimiento. Tuve la suerte de que la Federación me encontró un técnico con el que ahora estoy en San Diego”, señaló.

Josefina Tapia agregó que “mi especialidad consiste en moverme en unas especies de piscinas sin agua en las que durante 45 segundos debo hacer la mayor cantidad de trucos posibles con alta dificultad”.

La skater señaló que “las pistas que habrá en Japón son enormes. Las conocí por fotos y son las más grandes que he visto en mi vida. Me dieron algo de miedo, y serán un gran reto para todos”

Su familia es surfista y ella se alejó de esa tradición.

“Siempre estuve muy cerca del mar, y por eso quizá me aburrió. Además, le tengo mucho respeto. Hice surf y siento que somo es algo similar al skate me cistó menos seguir en lo que estoy ahora. Lo bueno del skate es que para empezar no se necesita de mucho, una tabla cómoda de acuerdo a la edad y la protección que dan el casco, las rodilleras y las coderas”, cerró Josefina Tapia.