El dramático último posteo del fallecido ciclista nacional Cristopher Mansilla

Conmoción causó el anuncio ayer del fallecimiento del ciclista Cristopher Mansilla, muerte causada por la pandemia de coronavirus.

Con apenas treinta años, el destacado deportista había estado luchando contra el covid-19 y hace un par de días publicó en su cuenta de Facebok un último mensaje, que daba cuenta de la grave situación de salud por la que atravesaba.

“Hoy creo que es el día más difícil de afrontar para mí. Sentimientos encontrados, triste, llorando… Una nueva competencia en la que nunca creí estar acá… Me van a inducir a coma por la falla en los pulmones que me aqueja. Veamos si este cuerpo no está oxidado y puede despertar una vez más”, escribió el pedalero nacido el 24 de mayo de 1990 en Punta Arenas.

“Solo me queda agradecer a mi familia: hermanito, mamita, papi, por todo y más. Amigos gracias por su apoyo, con esto me despido hasta terminar esta etapa reina. Saludos y bendiciones para todos”, cerró el posteo.