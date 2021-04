Debut y despedida para Cristian Garin en el ATP 250 de Estoril

Aunque el cuadro parecía favorable para Cristian Garín en el ATP 250 de Estoril, pues clasificó a cuartos de final sin jugar, el segundo mejor clasificado del torneo fue sorprendido por el británico Cameron Norrie, que lo eliminó esta mañana chilena por por 3/6, 7/5 y 6/3.

El primer set se le fue dando a Garin tal como evolucionó el clima en Portugal. En el peor momento, con lluvia y viento que amenazaba suspender el duelo, levantó cuatro puntos de quiebre en contra. Y ya en condiciones más estables, quebró al juego siguiente para luego aguantar la ventaja y llevarse el parcial por 6/3.

“Gago” se mantuvo en el partido, pero no generó opciones de quiebre a su favor. En cambio, el británico fue más punzante con su devolución y dispuso de tres chances en el octavo game. Y al cuarto intento, en el duodécimo juego, concretó el rompimiento para ganar el segundo set por 7/5.

El set definitivo empezó con un quiebre para cada uno. Luego, el número 1 de Chile desperdició tres opciones de quiebre en el tercer game. De ahí en más, Norrie tuvo mejores impactos que el nacional y el 50 del mundo rompió en el sexto juego del parcial para sellar su victoria por 6/3.

