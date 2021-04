Denuncian que hijas de Diego Armando Maradona le abandonaron y robaron

Poco más de cuatro meses han pasado desde la trágica muerte de Diego Armando Maradona, y siguen apareciendo informaciones que dan cuenta de los problemas y dificultades que sufría el exfutbolista argentino.

Ahora fue su abogado y socio, Matías Morla, el que reveló otro aspecto escabroso vivido en los últimos tiempos por el “Pelusa”, fallecido el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años en la localidad bonaerense de Tigre.

El profesional afirmó que las hijas mayores de Maradona –Dalma y Gianinna, las que tuvo con Claudia Villafañe-, le “robaron y abandonaron” a su padre en sus últimos años.

“Si se despierta Diego y me recrimina algo es que no me ocupé de dejar entrar al velorio a (su expareja) Rocío Oliva. Él amaba a Rocío y estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna, se sentía traicionado y robado. Yo soy el que estuvo con Maradona siete años nuevos y siete navidades mirando el teléfono, y no lo llamaba nadie“, dijo Morla en una extensa entrevista con el canal trasandino América.

“¿No viste que Diego estaba indignado porque la hija de Dalma se llama Roma? ¿Diego qué es? Nápoles, lo contrario a Roma. Salvo las hermanas lo dejaron todos solos. A Maradona lo abandonaron, se murió solo… Cuando se murió dijo que los ladrones eran ellas (las hijas). Con las hermanas éramos sus soles, no ladrones… Las chicas (Dalma y Gianinna) no me quieren desde que les cortamos las tarjetas de crédito en junio de 2014. Se pelearon porque le robaron (a su padre)”, añadió el abogado.

Recordemos que la muerte del “10” sigue siendo investigada por la Justicia Argentina, donde el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov son los principales sospechosos en la investigación por homicidio culposo.