“Después me empecé a lesionar”: Nicolás Massú recordó su hazaña en JJ.OO. y reveló la promesa que hizo en pleno partido

Nicolás Massú repasó su exitosa carrera en el tenis, la hazaña en los Juegos Olímpicos, y su ahora rol como entrenador.

En conversación con Martín Cárcamo, a quien conoce desde que nacieron debido a la cercanía entre las familias de ambos, en el programa De tú a tú de Canal 13, el exdeportista contó que empezó a jugar tenis a los 5 años, y su abuelo lo puso a jugar en el Club Unión, junto a Jorge Massú, su hermano mayor.

Nicolás relató que su abuelo, Ladislao Fried, cumplió un rol fundamental para que el persistiera en el tenis y reveló que sus abuelos escaparon de la Segunda Guerra Mundial donde estuvieron presos en los campos de concentración, en Auschwitz. Su abuela materna tiene 94 años y es una de las 6 personas que aún siguen vivas tras haber vivido presencialmente la guerra.

Ya a los 11 años Massú empezó a viajar solo por el mundo. “Viajaba a hacer lo que más me gustaba y a los 16 años me dediqué al tenis, entonces tuve que madurar muy rápido. Tuve que manejar distintos idiomas, culturas, dinero, manejarme en un mundo que no es tan fácil, porque es nuevo, tener que tomar decisiones adelantadas”, confesó.

Asimismo, señaló que hacer deporte profesional no era tan fácil, sobre todo en Viña, ya que no existían colegios para deportistas, por lo que tenía que faltar a clases para jugar torneos y luego no le alcanzaba el tiempo para ponerse al día. Pero aún así salió adelante en los estudios y jugando tenis.

Sobre Marcelo “Chino” Ríos y Fernando González dijo que tiene la suerte de ser amigo de ambos. “Son distintas personalidades, pero con Fernando quemamos etapas juntos desde muy niños, imagínate partimos jugando desde los 10, 11 años juntos. Y con el Chino es una relación distinta, él tiene cuatro años más, entonces cuando él ya estaba viajando, mis primeros momentos con un referente fueron con él. Yo lo miraba como un espejo a seguir”, declaró.

A los 24 años llegó a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, e indicó que en ese entonces estaba dentro de los mejores del mundo, había ganado torneos importantes y el año anterior, el 2003, había sido su mejor año.

“Llegué con otra perspectiva de lo que se podía hacer, fui pensando que se podía lograr algo grande. Esas dos semanas fueron espectaculares”, afirmó.

“Lo que más rescato es que yo no tuve miedo, cuando tuve la oportunidad fui en busca de eso. No me conformé, porque yo tenía todas las excusas posibles para poder jugar esa final de singles sabiendo que no había dormido. Estaba muy desgastado, porque con Fernando habíamos ganado la medalla de oro en dobles el día anterior. Entonces esa noche dormí cuatro horas, con toda la emoción de haber ganado la primera medalla de oro para Chile, con todo el desgaste de la semana. Yo no estaba en igualdad de condiciones”, reconoció.

Tras relatar el partido, reveló que después del cuarto set fue al baño, se mojó la cara, se miró al espejo y antes de entrar nuevamente a la cancha, entre el cansancio y la adrenalina, se dijo: “Anda y lucha hasta el final, porque este partido lo tengo que ganar como sea. Esta oportunidad no la vas a tener nunca más en tu vida. Anda y lucha como un león”.

Tras ganar, confesó que en un segundo se le pasaron mil cosas en la cabeza. “Cuando saco para el partido, miré para arriba y le pedí a Dios que me dejara ganar ese punto y que, por último, si después lo ganaba no jugaba nunca más tenis… y después me empecé a lesionar“, manifestó.

Su retiro del tenis

Martín le preguntó cómo vivió su retiro de la profesión, algo que Massú demuestra que ama con su vida. El extenista cuenta que trató de volver tres veces al circuito, tras varias lesiones que lo fueron relegando.

“Me acuerdo que recibo un llamado de una posibilidad de retirarme acá en Chile, con dos de los tres más grandes tenistas de la historia. Se confirmó que era Djokovic el que venía; decido que iba a ser mi retiro ahí; se suma Nadal, y después se suma Nalbandian. Fue el momento preciso. Eso me incentivó a decir: ‘Me retiro con el número 1 y el número 2 del mundo y con David'”.

¿Qué es lo que echa de menos?, le preguntó Cárcamo. El exdeportista respondió: “Creo que si hay algo que echo de menos hoy día, es poder estar en una cancha jugando Copa Davis. Pero por otro lado, como soy capitán de Copa Davis, estoy ahí y de alguna u otra manera tengo esa vivencia“.

Cuenta que la primera vez que fue a ver un partido de Copa Davis al Estadio Nacional fue cuando tenía 13 años. Tras quedar hipnotizado por el ambiente, las banderas y los infaltables C-H-I, se prometió que algún día tenía que jugar por Chile. Fue a los 16 años cuando debutó en Copa Davis. “Para mí, jugar por Chile, es un incentivo y un orgullo único”, aseguró.

“Mi mamá me ayudaba a hacer el bolso desde los 11 años y siempre me ponía la bandera de Chile para mostrarla si es que ganaba. Es algo que me inculcaron de muy chico, de que uno siempre tiene que representar al país de la mejor manera”, sostuvo.

Actualmente Nicolás Massú es el entrenador de Dominic Thiem, tenista austriaco que lo llevó a ganar su primer Grand Slam (US Open), y el número tres del mundo. Martín le preguntó cómo recibió las nominaciones a mejor entrenador del mundo en el tenis.

“Uno trata de esforzarse al máximo, y los que votan son los propios entrenadores de los profesores, son mis colegas. Entonces eso quiere decir que uno está haciendo las cosas bien, que ellos reconocen que el trabajo que uno está haciendo es bueno“, concluyó.