Köbrich criticó la organización del Sudamericano realizado en Argentina: “No se cumplía bien el tema de la burbuja”

Durante la última semana se desarrolló en Buenos Aires, Argentina, una nueva edición del Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos, con participación de una delegación chilena, la cual sufrió de un brote de contagios por Covid-19.

Todas las integrantes de la selección chilena de nado sincronizado dieron positivo, algunas se mantuvieron en Argentina y otra volvieron a nuestro país para cumplir cuarentena.

La nadadora chilena, Kristel Köbrich, quién participó en este sudamericano logrando medalla de plata y oro en 400 y 1.500 metros libres, respectivamente, conversó con el programa de radio ADN, “Mujeres al deporte” y se refirió a este brote, apuntando a la falta de rigurosidad por parte de la organización en el cumplimiento de los protocolos.

“Muy desorganizado, eso es real, eso fue así, no se cumplía bien el tema de la burbuja, nosotros éramos 80 en una fila esperando para comer, en un lugar de un metro cuadrado, en un salón, teníamos que esperar que nos sirvieran, pero en el desayuno nos podíamos servir nosotros, pero en el almuerzo y la cena no, todos haciendo fila, no había distancia social”, expresó Köbrich.

“En un hotel donde hay 5 ó 6 delegaciones obviamente que dos ascensores no alcanzan, en los ascensores podía entrar solamente 2, pero somos tantos deportistas que necesitamos subir lo más rápido posible para poder descansar, el hotel no es que tenía 3 ó 4 pisos como para subir caminando, tenía 11 pisos, o sea yo no voy a subir 11 pisos si después tengo que entrenar para una final, no tenía cada país su bus”, agregó la campeona sudamericana.

Pero el Covid-19 no sólo alcanzó a la selección de nado sincronizado, sino que también a la delegación de waterpolo, quienes decidieron retirarse finalmente de la competencia, porque además de tener caso positivos, sentían que no estaban las condiciones para participar.

Una situación que comparte Köbrich y que lamenta por la practica deportiva ya que para ella , “por supuesto que mancha, porque uno piensa que puede hacerlo todo bien, que va a salir todo bien y que va a tener una buena respuesta y no fue así, pero más allá de que haya 1 contagio ó 10 ó 20, el tema de la organización no fue realmente bien”.

