Nicolás Carvacho en ADN: “Feliz de ser campeón y MVP, ahora quiero ir a un Mundial, a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla en Santiago 2023 con Chile”

Una jornada consagratoria es la que tuvo a principios de semana el basquetbolista chileno Nicolás Carvacho, que fue la gran figura en la finalísima de la Copa de Bulgaria. Su equipo, el Rilski Sportist de Sofía, se proclamó campeón al derrotar en el duelo por el título al Levski Lukoil, por 87-69.

Y Carvacho estuvo, literalmente, a la altura. El pívot de 2 metros y 11 centímetros se cuadró con un notable doble-doble, de 21 puntos y 23 rebotes, en los 35 minutos que estuvo en el parquet. Con esto, “The Big Chile” fue elegido como el MVP o Jugador Más Valioso de la gran final.

Tras este nuevo hito en su joven carrera, Carvacho conversó desde Bulgaria con ADN TOP KIA y compartió sus sensaciones por este título y el MVP logrado en la final.

“Es una gran sensación ganar este título y ser competitivo en este campeonato. Así lo hice en mis primeros años del colegio y también logré el ‘uno y uno’ en mi último año del high school. Así que haber crecido y competir con mis compañeros, tras estos meses en que entrenamos y trabajamos muy duro cada día, es genial. También terminar el trabajo y ganar el torneo”, dijo sobre el primer título profesional de su carrera, en su primer año como basquetbolista rentado, tras completar una exitosa etapa como universitario en la NCAA de los Estados Unidos, defendiendo a Colorado State University.

Respecto al MVP conseguido en la gran final, “Nico” se mostró honrado. “Este MVP es una tremenda sensación. Escuchar el llamado de mi nombre y las palabras sobre mi juego, ver a mis entrenadores y compañeros saltando y dándome esos cinco, se siente grandioso”, destacó el seleccionado nacional.

“The Big “Chile además hizo un balance de sus últimos partidos defendiendo a la selección chilena, en las recientes ventanas FIBA, a fines del año pasado en Buenos Aires y el mes pasado en Cali, donde lamntablemente no se pudo derrotar a Venezuela y Argentina, y se perdió la opción de clasificar a la Americup.

Carvacho lamenta esta eliminación, pero valora la posibilidad de defender la camiseta del país de su padre Eddie. De su país. “Jugar en la Selección Chilena en las últimas dos ventanas FIBA, fue una gran experiencia. Me encanta ir, competir y defender la bandera chilena. Las expectativas eran clasificar a la Americup, bueno, no pasó, pero no debemos bajar los brazos y tenemos que seguir desarrollándonos y trabajando”, dice a la distancia.

Además, Carvacho confía mucho en esta generación de jugadores, con los que comparte en la “Roja del Basket”. “Pienso que tenemos una gran oportunidad, grandes chances de lograr grandes cosas, especialmente con esta generación y jugadores como Felipe (Haase), Seba (Herrera), Nico (Aguirre), Marcelo (Pérez), Nacho (Arroyo) y los otros jugadores que tiene Chile ahora, creo que podemos de hacer grandes cosas. Mi expectativa es que sigamos creciendo”, agregó.

Con este grupo de jóvenes basquetbolistas, el pívot se proyecta en el mediano plazo. “Uno de los grandes desafíos que tenemos por delante son los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en Chile. Pienso que debemos hacernos altas expectativas y lograr algo ahí, mostrar lo que Chile es y ponerlo en el mapa. Nos veo ganando, me encantaría. Además, tenemos que crecer, mejorar y tratar de competir para llegar a un Mundial o a unos Juegos Olímpicos. Esa es mi meta. Pero tenemos una gran oportunidad en Santiago 2023″, remató confiado y lleno de optimismo.

El presente de Carvacho no sólo lo tiene como flamante campeón de la Copa de Bulgaria. Además, con el Rilski Sportist se mantienen líderes de la Liga de ese país, tras 21 fechas jugadas. En la última, derrotaron 89-82 a Yambol. Para variar, “The Big Chile” se matriculó con una doble decena: 14 puntos y 12 rebotes. En su estilo. A su altura.