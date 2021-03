Ahora estarán en TV: Mauricio Pinilla y Marcelo Espina serán comentaristas deportivos

Luego de un año 2020 complicado para el ahora futbolista retirado, Mauricio Pinilla, y el exgerente deportivo de Colo-Colo, Marcelo Espina, ambos fueron anunciados durante la jornada del pasado viernes como las nuevas incorporaciones de ESPN Chile, donde harán su debut oficial en las pantallas el lunes 15 de marzo.

Debido a las constantes lesiones, Pinilla no pudo hacerse un espacio en Coquimbo Unido, además se sumó el descenso del cuadro “pirata” a la Primera B. Es por eso, que el exjugador nacional será parte de ESPN FC, programa de noticias del fútbol y que continuará con su horario habitual de lunes a viernes a las 22:30 horas. Esta situación tiene feliz al exjugador de Universidad de Chile y la selección chilena.

“La verdad es que estoy muy contento y muy agradecido de esta hermosa posibilidad que me ha dado ESPN. Tengo mucha confianza en que voy a estar a la altura de las circunstancias, sobre todo porque voy a hacer lo que más me gusta, que es comentar el fútbol, junto a este tremendo grupo de profesionales que me va a tocar trabajar”, expresó “Pinigol” al mismo canal.

Por su parte, el exmediocampista, entrenador y director deportivo de Colo-Colo, quien salió del “cacique” tras renunciar al cargo en Blanco y Negro por las críticas a su mala gestión, se unirá al elenco del programa Nexo, lugar donde volverá a ser parte de la señal internacional del medio deportivo, en la cual ya trabajó como comentarista.

“Esta es una linda oportunidad que me da la gente de ESPN, para volver a hablar de fútbol desde otro lugar, esto es algo a lo que ya estoy acostumbrado, debido a la experiencia que adquirí durante 9 años en Buenos aires. Esta invitación desde Nexo Chile me hace reencontrarme con amigos, además de un buen grupo que está preparado para este desafío, así que estoy muy contento de volver a ESPN y a Santiago de Chile que prácticamente son mi casa”, manifestó Marcelo Espina.