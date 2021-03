A los 82 años falleció Ian St John, el escocés que le dio al Liverpool su primera FA Cup en 1965

A los 82 años falleció Ian St John, estrella del Liverpool FC y de la selección de Escocia durante la década de los 60, de acuerdo con un comunicado de la familia.

“Falleció en paz con su familia junto a su cama. Nos gustaría agradecer a todo el personal del Arrowe Park Hospital por su arduo trabajo y dedicación durante estos tiempos tan difíciles”, detalló el comunicado.

St John jugó 425 partidos por Liverpool y marcó 118 goles; el más importante de ellos, tal vez, en la final de la FA Cup en 1965, gracias al cual los Red ganaron por primera vez el trofeo.

Con la selección de Escocia disputó 21 partidos y marcó nueve goles.

Tras dejar la carrera de futbolista, probó suerte como entrenador en varios equipos, pero la popularidad en la segunda parte de su vida llegó de la mano de la televisión: desde 1973 hasta 1992 condujo el programa deportivo ‘Saint and Greavsie’ junto al inglés Jimmy Greaves.

We are deeply saddened by the passing of a true Anfield legend, Ian St John.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ian’s family and friends at this sad and difficult time.

Rest in peace, Ian St John 1938-2021.

— Liverpool FC (@LFC) March 2, 2021