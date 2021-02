Sebastián Keitel dio a conocer su rutina para mantener su figura: “Opto por calidad más que cantidad”

El deportista y diputado Sebastián Keitel se siente más vigente que nunca, ya que a sus 48 años se está preparando para volver a las competencias, aunque a su ritmo. Es por eso, que dio a conocer la rutina que realiza para mantener su figura.

En conversaciones con LUN, reveló que “ya nada es tan fácil, mis entrenamientos son cortos, pero más precisos, opto por la calidad más que cantidad. Trato de tomarme días de descanso porque a esta edad el cuerpo no se recupera con tanta facilidad”, expresó Keitel.

La rutina que realiza para mantener su cuerpo se basa en entrenar dos días y luego se toma uno de descanso, ya que “es la mejor manera para que mis músculos aguanten más”, afirmó. Asimismo, menciona que realiza entrenamientos familiares, donde sus hijos se turnan para realizar actividades con él.

“Es una hora y media que entrenamos juntos, lo pasamos bien y me apoyan, porque estoy preparándome para correr un mundial de atletismo en Finlandia, en la categoría 45-50 años. Si todo va bien, debería ser a mediados de este año“, contó el velocista.

Sin embargo, a pesar de estar con las cuarentenas a raíz de la pandemia, el “blanco más rápido del mundo” ha seguido entrenando igualmente, de hecho expresó que en Santiago vive en un departamento por lo que tuvo que ejercitarse en el estacionamiento, “no tengo ningún drama y me las he arreglado perfectamente. Lo estoy pasando bien, a los casi 50 años se puede seguir haciendo deporte. Y no necesito muchos recursos, solo un buen par de zapatillas“, afirma Keitel.

Si bien, el también político, sigue manteniendo su figura, confesó que en sus vacaciones subió tres kilos, señalando que en época de Año Nuevo todos se ponen “guatones”, aunque declaró que es importante la vanidad en un hombre, partiendo por la preocupación, donde añade que “es un tema de hábitos saludables, hay que hacer ejercicio tres veces a la semana”.

Por último, señaló que estos días ha estado con la familia de vacaciones y que comió harto, entonces ahora se encuentra haciendo ayuno intermitente durante 15 días seguidos, su horario de alimentación va desde las 12 del día hasta las 20:00 horas, ya que “eso es más entretenido”.

Sebastián Keitel, aprovechó también para decir que su rutina diaria sirva de ejemplo, puesto que “si tu quieres sentirte y verte bien, se puede”, concluyó.