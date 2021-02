Remontada épica: Dominic Thiem derrotó a Nick Kyrgios y clasificó a los octavos de final del Abierto de Australia

Un verdadero partidazo el que se vivió en esta quinta jornada del Abierto de Australia, y es que Dominic Thiem (3° del ranking ATP) protagonizó una victoria simplemente épica frente a Nick Kyrgios (47º) y se instaló en los octavos de final del certamen.

El pupilo de Nicolás Massú, quien no pudo acompañarlo en Oceanía tras haber dado positivo por coronavirus, comenzó abajo en los dos primeros sets, ya que el local sobrepuso su potente juego desde el fondo y un fuerte servicio para así tomar ventaja y dar los primeros golpes del encuentro, esto para sorpresa y agrado de una multitudinaria hinchada que lo estaba apoyando.

Sin embargo, luego vino la reacción de Thiem, quien trabajó arduamente para equilibrar las cosas y, sacando a relucir su gran revés, terminó por revertir la situación, demostrando por qué era el gran favorito para quedarse con este duelo. Finalmente, luego de un total de tres horas y 24 minutos de juego, el austriaco decretó una épica remontada y venció a Kyrgios por 4-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

Con este increíble triunfo, Dominic Thiem firmó su pase a los octavos de final del Abierto de Australia, donde deberá medirse ante el siempre complicado Grigor Dimitrov, 21° del mundo.

Cabe destacar que el búlgaro llegó a esta instancia bastante descansado, pues enfrentará al dirigido de Massú luego de vencer a Pablo Carreño Busta (16º), español que tras ir cayendo por 6-0 y 1-0, tuvo que retirarse de la competencia ante una lesión abdominal, otorgándole a Dimitrov una rápida clasificación a la siguiente fase.

"Giving up is never an option, there is always a chance"@ThiemDomi's spirit was never broken 💪🇦🇹#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/I797JvA14S

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021