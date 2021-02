Solo risas: la reacción de Rafael Nadal tras insulto de una fanática en el Abierto de Australia

En una nueva jornada del Abierto de Australia, Rafael Nadal clasificó a la tercera ronda del certamen tras derrotar cómodamente al estadounidense Michael Mmoh por 6-1, 6-4 y 6-2. Sin embargo, el resultado no es lo único de lo que se está hablando tras el encuentro.

Durante su victoria, el español se vio sometido a una situación muy poco común, y es que una de las pocas personas que estaban presenciando el duelo en el Rod Laver Arena intervino para hacer gestos obscenos en contra del número 2° del mundo.

El hecho se produjo luego de que el deportista de Mallorca pidiera silencio previo a realizar un saque, lo que aparentemente no le cayó para nada bien a la fanática, quien desde su asiento comenzó a insultar al tenista.

Para sorpresa de los presentes, Rafael Nadal se tomó con humor lo sucedido y simplemente se largó a reír. Tras ello, pese a que interrumpió su partido, intentó dialogar con la asistente, para finalmente retomar su tarea.

Sin embargo, quienes no toleraron la conducta de la mujer fueron los organizadores del evento, pues rápidamente le solicitaron a esta abandonar el recinto. Sin duda alguna, una de las imágenes que quedarán guardadas en esta edición del Abierto de Australia.

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ 😂 pic.twitter.com/fY3npCNTrn

— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 11, 2021