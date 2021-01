Histórico expresidente de Palestino: Yo invertía el 30% del presupuesto del club en cadetes, algo que ahora no se hace

Gaber Zerené, destacado expresidente de Palestino a principio de la década de los 90, conversó con Los Tenores Puertas Adentro y analizó el momento de las canteras del fútbol chileno, el trabajo de las Sociedades Anónimos y la labor que tuvo Sergio Jadue en La Roja.

Zerené partió integrándose al club como dirigente de cadetes, y desde ahí comenzó su extensa relación con el cuadro árabe participando en el ámbito deportivo, social, cultural y político. El experimentado dirigente no ocultó su inquietud por la situación que viven las canteras de los elencos nacionales: ‘‘Cuando era presidente invertía el 30% del presupuesto del club en cadetes, algo que ahora no está ocurriendo en el fútbol chileno. Me preocupa mucho’’, expresó.

Además, alzó la voz y tuvo duras palabras para quienes manejan a los equipos en Chile: ‘‘En estos momentos el fútbol está en las manos de las Sociedades Anónimas que no les interesa trabajar en cadetes porque eso es un gasto. Ellos prefieren ver cómo hacer negocios con los jugadores’’, manifestó.

La realidad de los hinchas de clubes de colonia como Palestino o Audax Italiano, ya no es la misma que hace décadas atrás. Ahora son menos los fanáticos identificados con los colores de estas escuadras. Ante esto, Zerené no pudo contener las lágrimas al mencionar que ‘‘los viejos morirán y los jóvenes olvidarán’’, pero destacó que el conjunto tricolor ‘‘está más vivo que nunca’’ y que ‘‘en nuestro estadio, en nuestro club, Palestino aquí en Chile es una bandera más de lucha’’.

Consultado sobre la labor de Sergio Jadue, uno de los dirigentes que más polémica ha hecho en los últimos años, Gaber Zerené admitió que hay calificarlo en dos facetas. ‘‘En lo deportivo fue todo un éxito. Pero en la otra parte, no estuvo bien. Cayó en el sistema que manejaban los ‘cabezones’ de la FIFA’’, manifestó.

El ex mandamás de la institución árabe escribió un libro hace algunos días, titulado ‘‘Un siglo de pasión y magia’’, para conmemorar los cien años de historia de Palestino. Los ejemplares serán entregados gratuitamente en las oficinas del estadio Municipal de La Cisterna.