Romelu Lukaku: “Necesitas líderes como Vidal y Alexis en el campo”

La temporada del Inter de Milán ha sido bastante irregular, y el panorama actual del equipo lo deja en evidencia, pues son sublíderes de la Serie A, pero también sufrieron la eliminación en fase de grupos de la Champions League.

Romelu Lukaku, delantero neroazzurro, analizó en profundidad la campaña del equipo, asegurando que, pese a la irregularidad, no piensa rendirse en la lucha por los títulos que aún están en disputa.

“Soy consciente de la responsabilidad que tengo, así que no tengo derecho a bajar los brazos. Si bajo los brazos, inmediatamente tiene un impacto negativo en el grupo”, expresó en conversación con Sport Magazine.

Además, se refirió al liderazgo que debe ejercer en el plantel, destacando también el rol de sus compañeros chilenos. “Necesitas líderes en el campo, como yo, como Arturo Vidal, Nicolo Barella o Alexis Sánchez. Solo con esa actitud se puede activar mentalmente un cambio como equipo y darle la vuelta a un partido”, aseguró.

Por otra parte, alabó la dupla que protagoniza junto al argentino Lautaro Martínez. “Antes de llegar aquí, veía algunos partidos del Inter y, a veces, lo veía sólo al frente. Inmediatamente sentí que podría hacer clic si nos apresuraban juntos. A veces es su día, otros es el mío. Si acepta eso, todo estará bien“, afirmó el belga.

Por último, comparó Serie A y la Premier League, afirmando que son muy diferentes. “Hay una gran diferencia con el enfoque del fútbol en Inglaterra, así que me concentro en lo que me preguntan aquí. Tácticamente, dónde tengo que caminar y dónde tengo que pararme, no me puedo equivocar, nunca“, enfatizó.

“En Italia, más allá del trámite, ganar lo vale todo”, sentenció Romelu.