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El transporte público en Valparaíso atraviesa un complejo momento que lo sufren los propios vecinos como consecuencia de problemas internos.

El gremio de microbuseros que opera en las comunas del interior de la región inició una paralización de actividades a partir de las 17:00 horas de este lunes, afectando la conectividad en el troncal urbano.

La movilización, que impacta directamente a quienes se desplazan desde el Gran Valparaíso hacia las zonas del interior, surge como respuesta a lo que los dirigentes califican como una “inacción” por parte de las autoridades de transportes.

Óscar Cantero, presidente de la Confederación de Conductores del Transporte Público, fue el encargado de comunicar la drástica medida.

Según el dirigente, el gremio no ha recibido propuestas concretas que permitan resolver una crisis económica que arrastran los conductores.

Entre los puntos críticos que motivaron el paro se encuentran:

Deudas por Subsidio TNE: Incumplimientos en los pagos correspondientes a la Tarjeta Nacional Estudiantil.

Incumplimientos en los pagos correspondientes a la Tarjeta Nacional Estudiantil. Congelamiento de Tarifas: El gremio denuncia el impacto de mantener los precios de los pasajes estancados frente al costo de vida actual.

El gremio denuncia el impacto de mantener los precios de los pasajes estancados frente al costo de vida actual. Alza del Petróleo: El incremento sostenido en el valor del combustible ha generado un desmedro económico directo para la sostenibilidad del servicio.

“Ante la inacción de las autoridades de transporte y sin una propuesta concreta, se tomó la determinación de paralizar, lo que sin duda va a impactar negativamente en la comunidad en el regreso a casa”, señaló Cantero.

Impacto en la zona y respuesta de la autoridad

El corte de los servicios afecta el flujo habitual de microbuses que transitan por las vías principales que unen la costa con las comunas aledañas, alterando el funcionamiento óptimo dispuesto para la ciudadanía.

Esta situación obliga a miles de trabajadores y estudiantes a buscar alternativas de transporte en una hora de alta demanda.

Por su parte, desde la Delegación Regional de Valparaíso informaron que ya se encuentran analizando la situación de contingencia.

El objetivo de la autoridad es implementar medidas que permitan mitigar el impacto de la paralización y restablecer la normalidad en el transporte público de la zona en las próximas horas.