Marco Oneto tras ser nominado al Mundial de Balonmano: “Los Juegos Olímpicos son un aliciente, pero voy poco a poco”

La Federación de Balonmano de Chile publicó la nómina de deportistas que disputarán el Mundial de Egipto, en enero. Y el nombre que sorprendió fue el de uno de los referentes históricos de la disciplina, Marco Oneto, quien a sus 38 años volverá a la selección tras haber anunciado su retiro del plantel tras la medalla de plata obtenida en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“La motivación, fuera de las ambiciones de todo deportista por llegar a lo más alto, es mi familia. Después que Mateo Garralda (director técnico), Juan Pablo Montes (presidente de la Federación de Balonmano) y Marcelo Avendaño (kinesiólogo) estuvieran picando piedras para ver si me convencían o no, porque ellos saben de mi amor a la selección, vino mi hijo. Fue entre que estaba cerca la nominación a los Juegos Master, me dice “papá, te quiero ver jugar”. Él tenia 8 meses de vida para el último partido que jugué. Liam ese comentario y me terminó de matar. Él terminó de desbalancear todo a favor de la selección”, apuntó Oneto en conversación con ADN TOP KIA.

Los integrantes del plantel que viven en Chile viajarán el domingo para sumarse a los seleccionados europeos y ya preparar en cancha la sexta participación chilena en un Mundial de balonmano. Claro que, de reojo, tienen en mente el Preolímpico donde se medirán a Noruega, Brasil y Corea del Sur. Zona que también apuntala el regreso del ex pívot del Barcelona al equipo.

“Varios ya no estábamos en la selección mirando a los Panamericanos del 2023, pero al saber el grupo y tener en cuenta que es difícil pero accesible para llegar a una Olimpiada no hay tiempo para darle roce a jugadores para que jueguen los minutos finales contra equipos difíciles. Considero que Mateo toma una decisión correcta en reflotar a todas las naves como yo, Felipe Barrientos o Emil Feutchmann”, explicó quien fuera campeón de Europa en la temporada 2010-2011 del balonmano.

¿Se ilusiona con llegar a Tokio 2021? “No me planifico tan largo. No sé como voy a estar al final del torneo. Los Juegos Olímpicos es el único torneo en que no he tenido la suerte de participar. Me siento lleno y afortunado con mi carrera, pero una olimpiada es una olimpiada. Es algo para decir “yo estuve ahí”, es algo que queda a posteriori. Por supuesto que es un aliciente, es una fuerza extra, pero voy poco a poco. Primero, mi objetivo al que voy de cabeza es el Mundial y el Preolímpico. Que el Mundial me sirva para prepararme para el Preolímpico. Y después veremos“, complementó Oneto, que está fuera del alto rendimiento desde 2018.

Pese a ello, espera estar en las mejores condiciones físicas posibles para los desafíos del 2021. “La retirada mía fue más anímica. Fueron 20 años. Me fui a los 17 años, en el 2000, donde aún se escribían cartas y pasé ser el “sudaka” en Europa. Me comí ese racismo y clasismo durante los primeros años, además de el proceso de hacerme un nombre y un hueco en una competición que era netamente europea. Eso fue desgastante. Si no hubiera sido por mi mujer, alemana, no hubiera aguantado hasta 2017, 2018″, concluyó.