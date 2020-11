Nadadora chilena Bárbara Hernández rompió récord tras cruzar el lago Chungará: está postulando al Guinness

La deportista Bárbara Hernández marcó un nuevo récord en su carrera como nadadora de aguas gélidas. La chilena de 34 años cruzó el lago Chungará (Región de Arica y Parinacota) desde las 8:00 horas, ubicado a 4.560 metros sobre el nivel del mar.

Tal como contó Hernández, atravesó este cuerpo de agua sin neopreno (látex aislante) ni grasa, convirtiéndola en la primera persona en realizar esta travesía en dichas condiciones. “(Estuve) nadando en condiciones muy adversas, sin neopreno, sin ningún tipo de grasa o aislante de frío”, detalló la deportista.

“Por una parte tenemos todas las complejidades que son propias de la altura. Nadar en hipoxia, sin poder respirar. También que la temperatura del agua que tenía 10° se siente cada vez más fría a medida que uno no puede ir apurando el nado y también el viento”, dijo Hernández quien llegó con 34° de temperatura corporal (lo normal varía entre 36° y 37°).

“Les juro que me dije muchas veces, pelea, pelea, cada brazada, por esa llegada que no veía”, admitió en una publicación de Instagram, en donde además aseguró que sentía “mucho frío”. “Tenía que adaptarme a las condiciones, pero por sobre todo controlar mi miedo, conectarme con el lugar y no abandonarme, por mí y por todos los que saben de esfuerzo y pasión.

“Me recuperé muy bien, muy rápido y es, sin lugar a dudas, uno de los nados más difíciles que he realizado en toda mi trayectoria”, explicó Bárbara, quien nadó por más de 7 kilómetros (concretamente 7.650 metros).

En tanto, la deportista y su equipo están postulando este logro para que pueda convertirse en un récord Guinness como el nado más extenso en una gran altura. “Estoy muy contenta”, concluyó.

Revisa aquí el video de cuando llegó a la meta: