Jorge Pino: “Me siento honrado con el apoyo de Pauline Kantor”

Habrá lista opositora a la continuidad de Miguel Ángel Mujica en la presidencia del Comité Olímpico de Chile. Dicha nómina será comandada por el presidente de la Federación de Voleibol, Jorge Pino, quien ratificó su inscripción formal antes del plazo final, que vence el lunes 9.

“Tenemos toda la fuerza y las ganas de armar un proyecto para entregar nuestra lista el dia lunes. Sentimos que siempre se puede mejorar en el deporte nacional y las federaciones que están en esta idea han sido exitosas en sus directivas y queremos traspasarlo al éxito global, obviamente sin dañar al Comité Olímpico ni a la institucionalidad durante la campaña”, aseguró en conversación con ADN TOP KIA.

AUDIO | Presidente del COCh buscará reelección en medio de polémica con exministra del Deportehttps://t.co/wDM9oTZgVs pic.twitter.com/E2SvJj9TkA — Radio ADN (@adnradiochile) November 4, 2020

El mandamás del voleibol nacional generó ruido en relación a los rumores sobre su postulación, pues se acusó de parte de Mujica una intervención política en esto por el hecho que la ex Ministra del Deporte, Pauline Kantor, estuviera promoviendo la opción de Pino entre las federaciones. Algo que a él no le genera mayor ruido.

“Tiene que hacerse responsable de lo que dijo Mujica. Leí la Carta Olímpica y en ninguna parte dice aquello. Me siento honrado que una ex ministra, con una trayectoria deportiva al haber sido dirigente del esquí, me apoye. Si quiere hacerlo es porque vio el trabajo que hizo la Federación de Voleibol, que está pasando el mejor momento de su historia. Aquí nadie sobra, porque es la única forma de crecer. Esto no tiene color político ni religioso. Solo queremos un proyecto deportivo, consecuente e inclusivo”, apuntó quien dirige la FEVOCHI desde 2016.

Pino confía en que la gestión que ha desarrollado en el voleibol nacional pueda traspasarse a la totalidad del deporte olímpico. Además, remarcó sus diferencias respecto a la actual directiva. “Esta lista nace desde el seno de las federaciones y sus directivos. En el último tiempo el Comité Olímpico se ha mantenido con los mismos dirigentes y han llegado otros desde fuera. En nuestra lista va a estar la presencia de la realidad actual del deporte, con sus problemáticas actuales. El centro será la búsqueda de recursos y mejora de infraestructura, enfocada al atleta. Además, queremos ir a la búsqueda de recursos. Hay dinero en el país y hay que ir a buscarlo con un proyecto a largo plazo, dos ciclos olímpicos, mejorando los resultados y escuchando a los deportistas“, sentenció.