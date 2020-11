El sueño de Carlos Díaz: Alcanzar la final de los 5.000 metros en Tokio 2021

El fondista nacional Carlos Díaz regresó a nuestro país tras disputar el Mundial de Medio Maratón, en Polonia, donde terminó en el puesto 33 del campeonato con un crono de 1 hora, 1 minuto y 32 segundos. Con ese registro, rompió el récord nacional para los 21 kilómetros.

“Cumplimos el primer objetivo para el camino a Tokio. Era muy importante volvernos competitivos en este año tan irregular. Siempre intentamos atacar la hora de tiempo pero nos vimos perjudicados por el frío en Polonia. Hubo varios competidores que tuvieron marcas un minuto más lentas en relación a sus mejores marcas. A ningún deportista chileno le ha sido fácil, entonces todos estos resultados en el segundo semestre valen el doble y nos hacen más fuerte para cuando vengan los períodos ideales“, afirmó Díaz en conversación con ADN TOP KIA.

En la gira por Europa, las restricciones por el covid-19 se hicieron presentes y fueron factor ineludible para la competencia. “Nos poníamos más nerviosos por el virus que por la competencia. Pasamos 3 test PCR en los últimos 5 días. Teníamos que esperar el resultado ahí mismo, no podíamos comer ni tener contacto con gente”, complementó el medallista de bronce en los 5.000 metros planos para los Panamericanos de Lima 2019.

Es esa última distancia donde Carlos Díaz pone su foco, ya pensando en una clasificación a Tokio 2021. “Estoy dentro del ranking porque muchas de las competencias que he hecho me han dado bastante puntaje y por ahora estoy clasificando. Me gustaría pensar en la marca mínima, que es ubicarme por más de 5 segundos sobre el récord sudamericano. Nuestra intención es si o si pelear la final en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hacer la marca mínima es solo un paso hacia ese gran objetivo”, aseguró el fondista, quien hoy ocupa el lugar 44 del escalafón que otorga 45 cupos a la cita de los anillos.

Por ahora, desarrollará sus entrenamientos hasta fin de año en el sur del país. “Lo ideal sería irnos a Europa, pero vamos a preferir hacerlo tranquilo en Chile. En Lonquimay hay una pista en altura y es la forma ideal para concentrarnos allá, tener bastantes recorridos y no tener contacto con mucha gente“, sentenció Díaz, quien ya tiene claro su calendario 2021.

La primera meta será en marzo, cuando dispute los 3.000 metros en el Mundial de Pista Cubierta. Luego, en abril, cuenta con disputar los 5.000 metros en el Orlando Guaita y el Campeonato Nacional de Atletismo para acumular los puntos suficientes. De ahí, partirá a Europa entre junio y agosto con tal de apuntalar su eventual participación en los Juegos Olímpicos.