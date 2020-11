Con una leyenda: Félix Sánchez entrenará al velocista nacional Alfredo Sepúlveda

Esta semana, una de las principales cartas del Team Chile de atletismo arrancó una concentración de entrenamiento en República Dominicana. Se trata del velocista Alfredo Sepúlveda, récord nacional en los 400 metros vallas y medallista de plata en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018.

La particularidad de los entrenamientos de Sepúlveda es que será dirigido por una leyenda latinoamericana de la especialidad: Félix Sánchez, doble campeón olímpico en Atenas 2004 y Londres 2012. Las redes sociales hicieron lo suyo para que el oriundo de San Antonio pueda aprender del dominicano.

“Si bien mis viejos lo han hecho la raja y hemos trabajado super bien, sentia que queria estar con alguien que ya hubiera recorrido el camino y tuviera la película más clara. Me metí a una transmisión en vivo que estaba haciendo Félix Sánchez y lo encontré impresionante. Y pensé: “tengo que entrenar con este tipo”. Se lo planteé a mis papás y empecé a hacer las gestiones con un amigo que entrena con él. Me contacté con Félix y de a poco fuimos gestando este proyecto. Lo presenté a la Federación, que lo defendió frente al Comité Olímpico y lo sacaron super rápido. Me avisaron super encima que me iba, fue todo rápido y frenético. Solo el hecho de trabajar con Félix Sánchez ya es una tremenda motivación”, comentó Alfredo Sepúlveda en conversación con ADN TOP KIA.

Con un mejor registro de 49,62 segundos, la meta para el velocista nacional está trazada: clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. “Mis objetivos son alcanzar mi máximo potencial deportivo. Todavía me falta para alcanzarlo. Y en lo específico, puede significar una final olímpica. Más allá de medallas, tengo la convicción de bajar los 49 segundos, lo que haría posible alcanzar una final olímpica”, expresó Sepúlveda.

Los trabajos están enfocados en volver a competir el próximo año, con el Sudamericano de Atletismo en mayo del 2021, en Buenos Aires. Para entonces, Alfredo Sepúlveda espera tener su cupo por ranking olímpico. Por ahora, se ubica 34 en dicho escalafón y los 40 mejores son los que clasifican a la cita de los anillos.