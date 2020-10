Roberto “Cóndor” Rojas y el “Maracanazo”: “Yo no le corté las alas a ninguna generación”

Roberto Rojas conversó con “Gritalo América”, en la que recordó el incidente del “Maracanazo” y las repercusiones que tuvo en su trayectoria futbolística.

El exarquero aseguró que con dicho acto no le privó la posibilidad de seguir compitiendo a ningún jugador del fútbol nacional en los años venideros. “Yo no le corté las alas a ninguna generación, a ninguno. Esos son errores compartidos, que son relacionados a una institución, el fútbol chileno, a un grupo de jugadores. Yo soy responsable por una acción individual, pero no soy responsable por la administración del fútbol chileno. No soy responsable por eso”.

De paso, lamentó que hasta el día de hoy tenga que cargar con el peso de dicho incidente. “Lo que pasó en esa época es que el fútbol chileno, los dirigentes del fútbol chileno, quisieron que yo pagara todo el “pato” posible para eximirse de toda responsabilidad. Y lo hicieron, le entregaron mi cabeza ante los dirigentes de la FIFA”.

Sobre el presente de Colo-Colo que marcha penúltimo en el torneo nacional, Rojas identificó rápidamente a los culpables. “La gran responsabilidad de los resultados dentro de la cancha son los jugadores. Ellos tienen que saber que la camiseta que llevan es histórica y no merece estar en ese lugar. Los jugadores pusieron a Colo-Colo en ese lugar en el que está. Porque el club siempre ha tenido problemas externos. Pero los jugadores no pueden entrar en eso, y dejar de entregarse por entero en cada partido, cualquier partido que sea. Por eso los jugadores son los grandes responsables”.

De paso, respaldó el trabajo de Gabriel Arias y Brayan Cortés en la “Roja”. “Yo no tengo mucho conocimiento ni de Arias ni de Cortés. Acá en Brasil se pasa poco del fútbol chileno. Por tanto, sería irresponsable hablar del nivel de cada uno. Pero cada uno tiene méritos por lo que hacen en sus equipos y por ser seleccionados. No me siento en condiciones de hablar técnicamente de ninguno de ellos”.