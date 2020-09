El testimonio de la viuda de Eduardo Bonvallet: “Simplemente no aceptaba que se hubiese suicidado”

Este 18 de septiembre se cumplen cinco años desde la muerte del exfutbolista y recordado comentarista Eduardo Bonvallet, quien se quitó la vida en la habitación de un hotel en Providencia. Su viuda, la periodista María Victoria Laymuns, habló sobre los días posteriores a la muerte del “Gurú”.

“Tengo imágenes y recuerdos borrosos, no muy conectados y con muchos baches”, expresó la comunicadora en entrevista con LUN. “Me acuerdo de que contesté el teléfono y una persona de la radio, no sé quién, pero parece que era un gerente, me dijo ‘se mató, se mató’. Yo pensé que era una pitanza, una broma de mal gusto, pero no, me insistía“.

Agregó que “mucha gente después me ha preguntado si recuerdo lo que dijeron ese día de él, de lo que me dijeron a mí cuando me saludaban, y casi no tengo recuerdos. Estaba en otra. Simplemente no aceptada que Eduardo se hubiese suicidado“.

Con tres hijos en común, Laymuns y Bonvallet se separaron casi un año antes de los acontecimientos. “Eduardo tenía problemas psicológicos, sufría de depresión y por eso debía medicarse. Cuando estábamos juntos, doy fe de que seguía las indicaciones del médico y se tomaba los remedios. Pero cuando nos separamos, creo que dejó esa disciplina, el tratamiento, las pastillas y eso fue el detonante para hacer algo que jamás hubiese pensado que haría“, relató la viuda.

Incluso reveló que, tras la muerte del comentarista, recibió amenazas de muerte por parte de sus seguidores: “Me tuve que tragar comentarios de gente que hablaba como si supiera de mi relación con Eduardo y yo ni siquiera los conocía. Me tiraban balas de todos lados. Algunos de sus compañeros de radio, por ejemplo. Yo nunca fui amiga de ellos“.

Respecto del duelo, Laymuns manifestó que “se van a cumplir cinco años de su muerte y no puedo decir que todo está superado. En todo este periodo yo he pasado de la pena a la rabia y ahora a la aceptación. Es algo que nunca podré olvidar, pero he aprendido a vivir con la pena“.

De hecho, reveló un delicado episodio: “Mi hija más chica, Noelle, tenía cinco años cuando murió Eduardo. Y cuando fuimos al cementerio y le dijimos que era para visitar a su papá, ella creyó que lo vería. A pesar de que le dijimos que él estaba ahí en espíritu y junto a ella, se frustró mucho. Por eso no vamos al cementerio. Mi hija no entiende aún que no podrá volver a ver a su papá“.