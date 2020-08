“Un héroe que trasciende universos”: DC Comics homenajeó a Chadwick Boseman

El pasado viernes, los fanáticos del Universo Cinematigráfico de Marvel se entristecieron al saber que Chadwick Boseman había fallecido tras una larga lucha contra el cáncer.

Fueron cientos de celebridades internacionales las que homenajearon al intérprete de Black Panther, entre esos sus colegas superhéroes.

Quien también se unió a las condolencias y homenajes hacia el intérprete estadounidense fue DC Comics, los enemigos comerciales de Marvel.

A través de un post en Twitter, donde aparece Boseman con su traje de Black Panther, la compañía de cómics escribió: “A un héroe que trasciende universos. Wakanda para siempre. Descanse en Power Chadwick”.

To a hero who transcends universes. Wakanda Forever. Rest in Power Chadwick. pic.twitter.com/F5YhIbK4wg

— DC (@DCComics) August 29, 2020