Arturo Vidal: “Nunca me he arrepentido de nada, aprendo de las cosas que pasan”

El jugador del Barcelona y estrella de la Selección chilena de fútbol, Arturo Vidal, aseguró que “nunca me he arrepentido de nada, sino que aprendo de las cosas que pasan”, durante una entrevista virtual realizada por el español Daniel Habif.

En un extracto de la conversación divulgado a través de Twitter, el escritor le consultó a Vidal por las críticas que recibió luego que su equipo quedara eliminado de la Champions en un humillante encuentro que terminó con 8 goles en contra del Bayern Munich.

Al respecto, indicó que “lo que hablo, lo hablo desde mi corazón, de lo que quiero, y tengo que poner mente positiva para salir a ganar, si no tuviera esta mentalidad no estaríamos hablando ahora, no estaría en Barcelona, sería otra persona. Me ha sido esquiva (la Champions), he estado en los mejores equipos del mundo”.

En tanto, al ser consultado sobre si le gustaría más ganar la Champions o la Copa América con Chile, el “Rey” aseguró que “haber sido campeón con la Selección no tiene comparación con nada”.

Finalmente y al fantasear sobre si dejaría a Arturo Vidal en el Barcelona si fuera director técnico del equipo, Vidal puntualizó entre risas que “como Arturo Vidal no hay nadie”.