Lewis Hamilton descartó que se suspenda la Fórmula 1 en lucha contra el racismo: “Estamos en Bélgica ahora, no en Estados Unidos”

El piloto inglés Lewis Hamilton, quien se ha destacado por luchar contra el racismo en la Fórmula 1, descartó que el Gran Premio de Bélgica se suspenda debido a lo que ocurre en Estados Unidos, donde muchas competiciones deportivas se están aplazando por la lucha contra la igualdad racial.

“Es increíble lo que muchos en EE UU están haciendo en sus deportes, hasta los anfitriones o los comentaristas, por ejemplo. Mucha gente está apoyando a los jugadores y realmente empujando para que cambien las cosas. Es una pena que eso sea lo que se necesita allí para que reaccionen”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

En esa línea, añadió: “Pero eso pasa en Estados Unidos. No sé si que yo haga algo aquí tendría algún efecto en particular. Estamos en Bélgica ahora, no en Estados Unidos. No he hablado con nadie al respecto, pero estoy muy orgulloso de los que lo están haciendo. Estoy con ellos, y trato de hacer lo que puedo aquí”,

Finalmente, el piloto sostuvo que “no sé cómo podríamos cancelar la carrera, seguiría adelante. Hablaré con la Fórmula 1 para ver qué más podemos hacer, para seguir creando conciencia, seguir ayudando. Naturalmente, creo que, como deporte, todos debemos estar alineados. Todos debemos apoyarnos unos a otros, aunque sea un deporte diferente”, zanjó al respecto.