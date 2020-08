Los consejos de Javier Frana para Nicolás Jarry: “Va a sacar cosas positivas de esto”

Por Carlos Madariaga

Javier Frana es no solamente uno de los referentes del tenis sudamericano de la década de los 90, sino también es, para muchos, de los que mejor analiza este deporte en el continente.

Tras su salida de ESPN, el argentino tuvo un breve período de 5 semanas como parte del staff técnico de Nicolás Jarry, quien esta semana vio oficializada su abrupta caída en el ranking por la suspensión que tuvo por el consumo de suplementos contaminados.

En ese contexto, Frana conversó con Mario Cavalla, comentarista especializado de tenis en ADN TOP KIA, en una entrevista vía Instagram Live que organizó la ANETECH (Asociación Nacional de Entrenadores de Tenis de Chile). En ese contexto, analizó la situación que atraviesa el hoy 976 del escalafón mundial.

“Se lo dije personalmente y convencido, no por tratar de alivianarle el momento. De esto va a sacar cosas muy positivas, va a madurar, a crecer. Cosas que tal vez antes lo enredaban y no encontraba, me parece que esto lo va a templar y a conectar con las cosas que en el pasado le generaban dificultades“, apuntó Frana.

Jarry se quedó solo con los 10 puntos que aún defiende del US Open y que perderá tras el desarrollo del Grand Slam norteamericano ya que volverá a jugar en noviembre. Aún así, Frana confía en que el nieto de Jaime Fillol aprovechará el tiempo.

“Uno espera que Jarry pueda consolidar todo el potencial y la fuerza que tiene, que pueda sacarle provecho a su servicio. Que a veces no se necesita tanto para lograr el objetivo. Cuando él entienda el daño que provoca sin mucho, y que la pelota la aterrice… el problema de Nicolás es que a veces la cancha le queda chica. El controlar es una cuestión. Este período en que le toca estar afuera le va a permitir entender un poco más y cuando vuelva va a tener un ascenso”, resumió quien fuera bronce en los dobles de Barcelona 1992.

En el diálogo con Mario Cavalla, Javier Frana también tuvo espacio para analizar las particulares circunstancias que atraviesa el tenis. Continuos exámenes de PCR, reclusión en hoteles sin salir más que a jugar y el disputar sus partidos a cancha vacía han complicado a varios, incluyendo a Cristián Garin, quien amagó con no jugar el US Open tras su derrota en la primera ronda de Cincinnati, algo de lo que ya se retractó.

“Yo creo que es una situación difícil para los jugadores. Nadie jugó en circunstancias ni parecidas. Estás jugando con un nivel de estrés, de ese silencio que pesa, que te hace mucho ruido en la cancha porque es ajeno a lo habitual. Y por otro lado con los temores, ahí no todo el mundo tiene como etapa superada la posibilidad del contagio. Es una circunstancia muy difícil más allá de jugar en un estadio vacío, en un silencio donde un error y un acierto se confunden en esa quietud, en ese status quo en que debe ser bastante difícil para jugar”, sentenció Frana.