Érika Olivera: “Nuestra infancia en Chile ha estado súper desprotegida”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con la ex atleta chilena y actual diputada Érika Olivera, quién ha vivido esta pandemia desde la vereda del servicio social y con grandes decisiones en el Congreso.

La actual diputada comentó de que manera ha visto la realidad de algunos atletas nacionales que han retornado poco a poco a sus entrenamientos: “Los deportistas con los que he podido tener contacto se han tratado de mantener dentro de sus hogares de la mejor manera posible. Hay muchos que han intentado mantenerse entrenando en sus casa y es ahí donde vemos que algunos ya están retomando de a poco la actividad”.

“Hay que hacerlo de manera progresiva, con mucho cuidado porque si no es la pandemia la que nos enfermó va a ser una lesión que quizás nos va a poner también ese obstáculo de una forma como corresponde a este evento tan importante”, agregó la ex maratonista chilena.

Con participación en cinco Juegos Olímpicos, la ex atleta chilena vio con buenos ojos la modificación de la fecha de la cita en Tokio: “Lo valorable aquí es que los juegos si bien no se realizaron en 2020 si se van a realizar en 2021 y eso por lo menos también hay que verlo como una oportunidad de más tiempo para prepararse de ojalá prepararse bien, hay deportistas que todavía están peleando por una clasificación y ahí se les abre una oportunidad de quizás lograr esa clasificación, siempre tratar de mirar el lado positivo”.

Olivera además valoró una de las primeras medidas adoptadas por el Ministerio del Deporte, la cual fue mantener las becas a los deportistas de alto rendimiento ya que, “a partir de ahí es una tranquilidad porque la mayoría de los deportistas de alto rendimiento, su mayor preocupación es aparte de llegar de la mejor manera a los campeonatos, es también ojalá mantener sus becas, que es una preocupación”.

Las decisiones que se han tomado en el Congreso Nacional durante los meses de pandemia han sido significativas, tanto así que mucha gente siguió las transmisiones de estas votaciones de ley, como la del retiro del 10% de las AFP, decisiones de las cuales participó la diputada Olivera: “Creo que esta pandemia sirvió para mirarnos a la cara y ver que tan conectados estamos con la realidad de nuestro país, como uno va a dejar de lado sus orígenes, yo siempre me he sentido súper orgullosa de mis orígenes, no me avergüenza para nada, nunca me ha avergonzado y hoy día menos”.

“Chile tiene una realidad muy dura y que son los que más necesitan de las decisiones que nosotros podamos tomar en beneficio de ellos. Son realidades que también existen y que lamentablemente siempre quedan debajo de la alfombra porque siempre somos muchas veces una sociedad acostumbrada a velar por nosotros mismos y no miramos para el lado y si miramos para el lado no hacemos caso”, agregó Olivera.

Finalmente, se refirió a los casos de violencia en contra de mujeres y jovenes que han azotado a la sociedad chilena durante las últimas semanas, entregando un panorama importante de lo que es la infancia en nuestro país: “Nuestros niños y nuestra infancia en Chile ha estado súper desprotegida, no quiero desconocer el trabajo que muchas instituciones realizan a lo largo del país y que son instituciones que luchan contra el sistema, van hacia adelante viendo todo lo difícil que es y desde ahí el tema de infancia, de las mujeres, de las jóvenes también nos hacen el llamado a que nosotros como legisladores digamos de una vez por todas estos temas si son importantes”.

Revive la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a la diputa Érika Olivera, en un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”.