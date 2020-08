Se retrasó el regreso de Mike Tyson al cuadrilátero

El regreso de Mike Tyson al cuadrilátero finalmente se retrasó. La idea inicial era que la exhibición que iba a protagonizar el estadounidense fuera en septiembre, pero finalmente esta se llevará a cabo durante noviembre.

Al respecto, desde AS indican que “Tyson deberá esperar. El exboxeador estadounidense tenía previsto regresar el 12 de septiembre para disputar una exhibición frente a otra leyenda como Roy Jones Jr. Todo estaba listo, pero este domingo por la noche en Estados Unidos (madrugada del lunes en España) The Athletic y The Ring Magazine han adelantado que el pleito se suspenderá hasta el 28 de noviembre. Una noticia que esperan que se haga oficial este lunes”.

En esa línea, añaden: Varios son los motivos que provocan la decisión. El principal es que Tyson y su equipo han preferido retrasarla un par de meses porque creen que con un mayor tiempo de promoción el choque podría generar mucho más dinero (solo se podrá ver en un PPV a través de la web Triller).

Finalmente, sostienen que “de hecho, ambos equipos acordaron anunciar su combate un mes mas tarde de lo previsto con la idea de que la situación de la pandemia mejorase y así poder tener público en el Dignity Health Park de Carson (California). En septiembre no iba a haber fans y esperan también que con este aplazamiento ese factor pueda modificarse”.