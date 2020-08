En tres ruedas: Lewis Hamilton se quedó con el Gran Premio de Gran Bretaña

Dramático fue el cierre del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Cuando parecía una carrera ganada fácilmente por el local Lewis Hamilton de Mercedes, un problema en un neumático dejó el suspenso hasta la curva final.

El campeón del mundo arrancó desde la primera posición acompañado por su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, y cuando la carrera parecía pan comido para los Mercedes, problemas en los neumáticos dejaron un complejo panorama para la escudería.

Primero fue el finlandés quien en la penúltima vuelta destrozó uno de sus neumáticos, perdiendo el segundo puesto y rematando finalmente en la posición 11.

Por su parte, Hamilton lideró la carrera de principio a fin, pero unas curvas antes de terminar la carrera, también presentó problemas en uno de sus neumáticos y literalmente llegó a tres ruedas al final de la carrera, seguido de cerca por el holandés Max Verstappen de Red Bull, quien no pudo alcanzarlo. El podio lo completó el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc.

Así las cosas, Lewis Hamilton le quitó la cima del campeonato mundial a su compañero de equipo Valtteri Bottas. El inglés tiene 63 puntos después de cuatro carreras disputadas, mientras que el finlandés se quedó con 58 unidades, lejos de los 33 puntos que tiene Max Verstappen de Red Bull.

La siguiente fecha, la quinta, será el próximo fin de semana en España, en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

It’s a magnificent 7️⃣th win for @LewisHamilton at Silverstone 👏👏👏

What an incredible finish!

Max Verstappen takes second with Charles Leclerc in third!#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/hFpfHHKn0I

— Formula 1 (@F1) August 2, 2020