Nick Kyrgios anunció que no jugará el US Open

A través de un video difundido en sus redes sociales, el tenista australiano Nº 40 del ranking ATP, Nick Kyrgios, anunció que no jugará la edición 2020 del US Open.

En el registro, el oceánico explicó sus razones, afirmando que “no tengo ningún problema con que la USTA organice el US Open y si los jugadores quieren ir, es cosa de ellos, en tanto todos actúen de manera apropiada y con seguridad”.

Kyrgios manifestó que se preocupa de las personas que buscan conservan sus empleos, pero que “los tenistas tienen que actuar por los intereses mutuos y trabajar en conjunto”.

“No pueden estar bailando sobre mesas, tomando el dinero por toda Europa o tratar de hacer dinero rápido siendo anfitriones de la próxima exhibición. Eso es muy egoísta. Piensen en los otros por una vez. De esto se trata el virus, no le importa tu número en el ranking o cuánto dinero tienes. Actúen de manera responsable”, expresó.

Los dichos del tenista oceánico van con un objetivo directo, en vista del torneo de exhibición que organizó Novak Djokovic, lo que provocó, además de críticas, que tanto el número 1 del mundo como otros exponentes se contagiaran con Covid-19.

Kyrgios añadió que “A esos jugadores que han respetado las reglas y actuando con responsabilidad, les deseo buena suerte. Jueguen bajo su propio riesgo, yo no tengo problema con eso. Yo no jugaré este año en el US Open. Me duele en el pecho no competir en uno de los estadios más importantes del deporte, el Arthur Ashe. Pero hago esto por mi gente, mis Aussies (australianos), por los cientos y miles de estadounidenses que han perdido sus vidas. Por todos ustedes”.