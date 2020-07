Federación de atletismo de Chile vivirá nuevas elecciones en medio de un tenso ambiente

Por Carlos Madariaga.

Mañana, desde las 10 de la mañana, se desarrollarán, de manera virtual, las elecciones en la Federación de Atletismo de Chile. Juan Luis Carter y Víctor Martínez son los candidatos, enfrentados por querellas y críticas cruzadas, considerando que desde el 11 diciembre del año pasado no hay mandamás en la FEDACHI por declararse anulados los comicios hechos en 2017.

El presidente en ejercicio era Juan Luis Carter y su gestión ha sido duramente cuestionada por su rival, Víctor Martínez, presidente de la Asociación Atlética Región Metropolitana. “La gestión no ha sido transparente y por eso queremos solucionar temas y ver lo que realmente está pasando en la FEDACHI. Él (Carter) tiene algunos problemas con nosotros. Está formalizado en estos momentos porque nos usurpó la oficina. Dice muchas cosas pero alguien bajo su mandato descerrajó la puerta, entró a las oficinas y cambió las chapas. Y nosotros estamos hace dos años y medio afuera”, acusó Martínez en diálogo con ADN TOP KIA.

En la misma instancia, Carter respondió duramente. “Es una acusación inventada, para desprestigiarme. Es por invadir un espacio que es de la FEDACHI. Ellos no tienen contrato de arriendo y hacen uso y usufructo de hace años. Se hizo cambio de chapa, pero las llaves quedaron a su disposición. La idea era acusarme por robo para dejarme fuera de carrera, pero como no funcionó siguieron con el desprestigio. No estuve ahí, es absurdo. Es una propiedad de la FEDACHI, no de ellos. Es algo inventado y eso demuestra el perfil de mis rivales“, planteó quien fuera el mandamás de la Federación de Atletismo de Chile entre 2014 y 2019.

Otro tema controversial es el del Maratón de Santiago. En la lista de Martínez está anotado Álvaro González, ex timonel de la FEDACHI y miembro del directorio de la Corporación Maratón de Santiago, quien está en conflicto con Carter por la no rendición de 35 millones que se le pagaron como parte de la organización del evento en 2014 y cuyo destino se desconoce.

Más allá de estos temas, ambos plantean sus focos específicos para atraer votantes. Martínez apuesta por un mayor orden. “Está el desarrollo basado en las capacitaciones para entrenadores y dirigentes, junto a organización de eventos en las distintas regiones del país. Queremos crear una comisión de finanzas y una técnica. Vamos a luchar por los atletas para que la FEDACHI tenga su propio Proddar, es decir, ayuda directa a deportistas específicos del atletismo, independientemente de lo que haga el Estado en general. Y más que nada, transparencia y meritocracia”.

En tanto, Carter apunta a resolver la urgencia de mejores resultados en la actividad. “Falta mucho para que el atletismo tenga el privilegio de alcanzar medallas olímpicas, y para eso hay que profesionalizarse. Las últimas medallas fueron del fútbol y del tenis, que son los deportes más profesionalizados. Eso es lo que nos queda. Es un cambio largo, pero hemos sido líderes en varios temas, como la rendición de cuentas y la innovación. Nos queda para terminar la tarea”.

Posturas expuestas y conflicto abierto de cara al proceso electoral que mañana debería resolver 7 meses de una falta de liderazgo formal en el atletismo nacional.