Natalia Duco a fondo: Prepara su regreso al atletismo y ya tiene nuevo entrenador

A sus 31 años, Natalia Duco es una de las finalistas de Master Chef Celebrity, programa de Canal 13 donde vuelca sus obsesiones culinarias mientras completa los 3 años de sanción que cumple por consumir sustancias prohibidas el 2018.

Con bríos renovados, la finalista en los Juegos Olímpicos Londres 2012 entrena como puede, y es que está impedida no sólo de competir, sino que también de entrenar en recintos oficiales: “Tampoco puedo ingresar a los centros de entrenamiento, no me puede dirigir un entrenador federado, no puedo ir a ver un partido al Estadio Nacional ni recibo recursos o servicios del Estado. Se cierran puertas por todos lados. Hay que buscar entrenadores particulares y recursos privados”, se resigna. La lanzadora cuenta además que ha comprado pesas por su cuenta, buscando plazas y parques para ejercitarse, e incluso utilizando el estacionamiento del hogar que comparte con su hermana.

Duco no lo ha pasado bien en materia económica ni emocional. El año pasado sufrió la muerte de su histórica entrenadora Dulce Margarita García, y por otro lado invirtió todos sus ahorros en la defensa judicial de su castigo por dopaje. Dice que entró en una etapa que Natalia define como “holocausto”, y que combate no sólo cocinando, sino que además estudiando sicología y retomando su amor por el arte.

En abril del 2021 terminará su sanción, momento para el que ya se alista, más allá de que alcance o no a disputar una clasificación olímpica a los Juegos de Tokio: “He perdido mucho técnicamente, pero tengo 16 años de entrenamiento y mucha experiencia. Además estoy rearmando mi equipo de trabajo. Estoy con mi sicóloga Verónica Latuz, mi preparador físico es Carlos Cardemil y tengo entrenador nuevo aunque no lo voy a anunciar todavía. Es extranjero, está cerrado, y me hace feliz tener un equipo nuevo. Estamos trabajando para el regreso, me gusta competir, lo disfruto, me hace feliz”, dice.

La ganadora de múltiples medallas en torneos continentales, y dueña del oro en el Mundial Junior de Polonia 2008, reconoce que no es fácil enfocarse en el deporte en medio de la pandemia. Agrega que la salud de la gente es hoy mucho más importante, una de las lecciones que le ha dejado la distancia de las pistas: “La Natalia ‘julio 2020’ es mucho mejor persona que en el 2018, es más grande. El costo que pagué por aprender y crecer lo pago 10 mil veces de nuevo. Fue todo muy crítico con la sanción, la muerte de Dulce, lo económico, lo mediático…Todo eso me obligó a cambiar mucho y crecer(…) Las medallas no me van a cambiar la vida, hoy le doy a las cosas un valor diferente”, remata Natalia Duco a la espera de defender nuevamente a Chile, sea en sus cuartos Juegos Olímpicos o en otro certamen.