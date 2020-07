Tomás de Gavardo recordó a su padre a cinco años de su fallecimiento: “La gente le agarró muchísimo cariño”

Tomás de Gavardo, hijo del reconocido piloto nacional conversó con ADN Deportes en memoria de su padre a cinco años de su fallecimiento.

En diálogo con ADN Te Acompaña, aseguró que es increíble la cantidad de cariño que recibe día a día. “Lo que me he dado cuenta estos años es que fue un pionero en este deporte. Fue muy difícil llegar. Que un chileno el año 1996 fuera a correr a Sudáfrica y entrar en un círculo muy cerrado y que le haya ido bien, fue como que un país se subió a la moto con él. La gente le agarró mucho cariño”.

De paso, recordó cómo vivió tan lamentable jornada junto a su familia. “Íbamos a ver el partido en el campo, tipo 11 de la mañana vi en la televisión que mi papá había fallecido. Mi abuelo creo que fue que me llamó y me dijo que algo había pasado. Por la tele supe lo que pasó. Actué por inercia, no me acuerdo mucho de ese día en realidad. Debo haber tenido quince años”.

Sobre el emotivo minuto de silencio que se brindó en el estadio Nacional durante la final de Copa América, de Gavardo expresó su emoción. “Eso no lo supe hasta que me mandaron unas fotos. No vi el partido ese día, pero ver el minuto de silencio, quedé loco. Ahí dimensioné lo importante que era mi papá para el país. Lo querían mucho de todos lados”.

Incluso se divirtió contando cuando su padre tenía que pasar por detectores de metales en los aeropuertos. “Muchas veces, cuando éramos más grandes, le sacábamos fotos cuando llegaban los guardias y no entendían nada. Tenía puros fierros metidos en el cuerpo, quizás de cuantas operaciones”.