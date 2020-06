Vuelve el básquetbol: La NBA anunció retorno a la actividad para el próximo mes

A raíz del coronavirus, múltiples actividades deportivas han debido ser suspendidas o recalendarizadas para evitar contagios.

Una de ellas fue la NBA, que no solo tuvo que aceptar cambios de fechas, sino que se disputará toda en uno de los parques de diversiones de Disney para trabajar sin riesgos de contagios.

En medio de la expectación que ha generado el retorno de la actividad, la NBA oficializó que la competencia arrancará el 30 de julio en Florida.

The NBA Comeback begins on Thursday, July 30th at the ESPN Wide World of Sports Complex in Florida. Learn more about the competitive format. #WholeNewGame

— NBA (@NBA) June 26, 2020