Sufren las “Huasitas”: Mundial de básquetbol femenino sub 17 fue postergado hasta el 2021

Por Carlos Madariaga.

Las consecuencias de la serie de eventos cancelados por el coronavirus terminó confirmándose para una joven generación de deportistas. Hablamos de las “Huasitas”, como se autodenomina la selección chilena femenina sub 17, que sufrió la postergación del Mundial de la categoría, originalmente programado para agosto en Cluj, Rumania.

“Es una noticia que no nos tomaba totalmente por sorpresa, era una de las posibilidades ante la emergencia sanitaria. Afortunadamente no se tomó la decisión de cancelarlo definitivamente, sino sólo suspenderlo para 2021.Hay que analizar muchas variables, como buscar una nueva sede ya que Rumania renunció a hacerlo; ver cómo estará la emergencia en ese momento, y encontrar una sede que tenga los recursos para realizar el evento”, aseguró ante la noticia Warren Espinoza, entrenador de la Roja cestera Sub 17, en diálogo con ADN TOP KIA.

Sin embargo, aunque fuera un escenario previsto, la confirmación por parte de la Federación Internacional de Básquetbol pegó fuerte entre los involucrados. “Ha sido muy duro para todos, la posibilidad de participar en un mundial no es algo que se obtiene muy fácilmente ni todos los días. Fue un golpe para las jugadoras, el staff técnico y la federación”.

“Hemos pasado un par de semanas tratando de realizar la contención emocional. Hemos tenido mucho apoyo de los padres, del psicólogo Alexi Ponce y del staff técnico en general para seguir con las actividades que veníamos realizando previo a la postergación del Mundial. Es un grupo fuerte mentalmente, que saben que están para grandes cosas. Hemos adoptado el lema de que somos más que un Mundial. Pasamos página y nos enfrentamos a nuevos objetivos”, profundizó Warren Espinoza.

FIBA propuso hacer un “Desafío de Habilidades” para la categoría sub 17 y en la fecha original, aunque desde la Federación Chilena de Básquetbol aseguran que no están en condiciones de participar. En el cuerpo técnico, miran metas más lejanas para mantener la concentración de las jugadoras. “Este grupo participará en los Juegos Bolivarianos de la Juventud 2021 en Sucre, además de los Juegos Panamericanos Junior en Cali, en junio. Tenemos nuevos objetivos, buscando clasificar a Chile en el básquetbol femenino a los Juegos Olímpicos de 2028. Es el trabajo que hemos seguido luego de todo esto”, cerró el entrenador costarricense de las talentosas jugadoras nacionales.