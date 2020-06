Eugenio Mena se ilusiona con la “Roja”: “Sé que tengo que rendir en Racing para que me vuelvan a llamar”

Eugenio Mena, lateral de Racing Club analizó su presente en el cuadro argentino y sus intenciones de poder volver a vestir la camiseta de la “Roja”.

El jugador conversó con Las Últimas Noticias y aseguró que lamentó no haber estado presente en Brasil 2019. “Me dio lata no estar en la pasada Copa América, pero me operé de una lesión en el talón y por eso quedé fuera. Pude estar, pero habría tenido que parar un par de días por la lesión. Nunca hablé con Reinaldo Rueda, pero bueno”.

Ante el retiro de Jean Beausejour de la “Roja”, Mena aseguró que lo ve como una chance de poder volver a vestir la “Roja”. “Es una lástima que se retirara. Ahora lo veo como una oportunidad. Sé que tengo que rendir en Racing para que me vuelvan a llamar. Nadie dice que tengo el puesto asegurado, porque hay otros jugadores que pueden rendir en esa posición. También escuché que estaban tratando de convencer a Bose para que se retractara. Si se siente bien, super. Igual estamos preparados”.

Incluso confesó que estaba en los planes de la primera fecha de eliminatoria que se suspendió por el Covid-19. “Estaba muy entusiasmado con volver a la selección. Ahora hay que prepararse para un nuevo llamado”.

Ante la posibilidad de una partida de Reinaldo Rueda por las elecciones en la ANFP, Mena argumentó que no sería una buena decisión. “No creo que sea el momento de cambiar al entrenador. Las eliminatorias están a la vuelta de la esquina y después hay Copa América. Por eso no sé si es oportuno hacer un cambio ahora. Pero eso depende de los dirigentes. Nosotros entramos a la cancha. Ellos deben ver que es lo mejor para la selección. Empezar de cero con lo que se viene sería complicado”.