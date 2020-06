Fernando Meza: Me gustaría ser entrenador de Colo-Colo y quizás compita con Julio Barroso

Fernando Meza dejó una buena impresión en los hinchas colocolinos durante su paso por Macul el 2017 y 2018. Sin embargo, sufrió con las lesiones que lo marginaron bastante tiempo de las canchas.

El defensa disputó 28 partidos con la camiseta del popular y marcó un gol. Fue campeón del Transición 2017 y levantó la Supercopa 2017 y 2018.

En ese sentido, desde Estados Unidos el argentino confesó a ADN Deportes que “me gustaría volver a jugar en Colo-Colo. Yo la pasé bien ahí, estaba muy a gusto con la institución, las cosas estaban relativamente bien y en un futuro me gustaría volver al club”.

De hecho, el exNecaxa asegura que nunca tuvo ganas de partir del cuadro albo. “Mi intención nunca fue irme. No tenía ganas de salir del club. Si seguía Aníbal (Mosa) yo creo hubiese seguido. Es un sentimiento, no sé si hubiese sido así. Pero creo que hubiese seguido porque Aníbal valora mucho al jugador que se entrega y que está siempre a disposición. Entonces no me hubiera dejado salir”.

En la misma línea, manifestó que se ilusionaría con volver a Macul, pero depende también del club por hacer las gestiones. “Si, pero cuando hay buena voluntad de ambas partes siempre se llega a un acuerdo. El mundo esta pasando una crisis y uno tiene que adaptarse a la realidad. No estamos ajeno a eso”.

El jugador del Atlanta United aseguró que en un futuro se ve como entrenador y no descarta tomar la banca de Colo-Colo. “Para mí es un hecho. La técnica me vuelve loco. Veo un pizarrón con 2 o 3 fichitas y me gusta. Quiero ser técnico. (Sobre la banca alba) Sería ideal, lo he pensado y conociendo al club como no voy a querer ser DT de Colo-Colo si es increíble”.

Incluso confesó que uno de sus excompañeros también va por esa línea. “Julito Barroso lo veo como director técnico, se está preparando así que vamos a tener que competir a ver quién gana más títulos para ser técnico de Colo-Colo. Uno compite desde chiquito”.

Sobre quienes fueron sus referentes en el rol de entrenador, Meza aseguró que se queda con dos técnicos en particular. “Pablo Guede lejos y atrás el ‘Cholo’ Simeone. Guede es un loco del fútbol. Puede estar 5 horas hablando de fútbol. Como le gusta el fútbol a él me gusta a mí. Después agarra un pizarrón y te puede explicar un millón de cosas. Al ‘Cholo’ Simeone lo agarré recién iniciando como técnico con unas ganas e intensidad que lo caracterizan a él. La estrategia en un juego así es fundamental y él lo explicaba muy bien”.

Por la realidad con la que lidia en Estados Unidos, donde ya volvieron a entrenar, Meza cuenta detalles. “Hace un mes y medio que comenzamos a entrenar. Los primeros entrenamientos fueron individuales, cada uno entrenan en su sector en grupo de 6, pero estar dentro de la cancha era increíble. Hacemos reducidos, prácticas de fútbol, tenemos roces. El primer día fue letal, porque terminados fusilados todos. El cambio que más me generó emoción fue el hecho de poder tocarle la pelota a un compañero porque sientes la conexión de una persona con otra. Es tremendo el poder que tiene el balón y fue un día muy feliz”.