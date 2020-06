Sebastián Herrera: “Aunque sea ante el Bayern Munich, no sirve ser figura, si perdemos el partido”

Por Diego Saéz.

Pese a que perdieron su segundo partido en línea tras la reanudación de la Bundesliga alemana de básquetbol, el chileno Sebastián Herrera fue la figura de su equipo, el Crailsheim Merlin, y además el máximo encestador del juego ante el poderoso Bayern Munich. Aunque fue un claro 110-79 para los bávaros, el escolta nacional lideró la resistencia y aportó con 27 puntos.

Desde Munich, donde se juega todo lo que resta de la competencia germana, el nacido en Vitacura dialogó con ADN para analizar el partido. “Obvio que estoy contento por aportar tanto en ofensiva, ante un equipo tan grande, pero no sirve de mucho si se pierde. Eso no me deja tan contento”, dijo sobre su desempeño.

Herrera también advirtió que no era un partido fácil. “Fue muy duro, ante un equipo de Euro Liga, que siempre son muy complicados. Lamentablemente, se nos lesionó el base titular en la pretemporada, Dwayne Russel, y además nos faltaban otros cuatro extranjeros, que por el tema del corona virus debieron irse a sus casas y no pudieron jugar en este mini torneo. Entonces, tenemos un equipo muy nuevo, con muchos jóvenes de la cantera y apenas un extranjero en cancha, mientras los otros equipos tienen sus seis foráneos”.

Finalmente sobre las estrictas medidas de seguridad y sanitarias establecidas por la Bundesliga para evitar el contagio del Covid19, el seleccionado chileno comentó que “hubo 4 semanas de preparación, en las que debimos testearnos dos veces por semana en nuestra ciudad; entrenamos las primeras semanas en grupos de tres a cinco personas, luego se cambió a prácticas con contacto y las últimas ya de manera normal”.

“Y aquí (en Munich), los diez equipos están en el mismo hotel, al llegar todos debimos hacernos tests y permanecer seis horas encerrados, cada jugador en su habitación, hasta que llegaron los resultados negativos de los exámenes. La gente que trabaja en el hotel también se testea y no tenemos contacto con ellos tampoco. Por ejemplo, dejan la comida, se van, y recién ahí podemos entrar nosotros al comedor. Además, para salir es obligatorio ir con máscara y hay alcohol gel por todos lados”, cerró el escolta, ue vuelve a la cancha este miércoles, desde las 14:30 horas, ante el OLM.