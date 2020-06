El reglamento que impidió a Garin y Niemann postular al Premio Nacional del Deporte

La polémica está instalada una vez que la tiradora skeet Francisca Crovetto fue escogida como la ganadora del Premio Nacional del Deporte 2019. Considerando rendimientos, opciones como las de Cristián Garin y Joaquín Niemann eran más que válidas, pero ninguno de ellos siquiera estaba entre los deportistas postulados.

La lista que evaluó la comisión la compusieron, además de la ya mencionada Crovetto, las remeras Melita y Antonia Abraham, las canoístas María José Maillard y Karen Roco, los voleibolistas de playa Marcos y Esteban Grimalt, el velerista Clemente Seguel y la lanzadora de bala paralímpica Francisca Mardones.

¿Y por qué no aparecieron Garin y Niemann? El Ministerio del Deporte dispone que una serie de organizaciones puedan entregar postulantes al galardón. Estos son el Comité Olímpico de Chile, el Comité Paralímpico de Chile, la Confederación Deportiva de la Defensa Nacional y las Federaciones Deportivas Nacionales.

El detalle a considerar es que las federaciones deben tener sus estatutos adecuados a la Ley de Federaciones Deportivas Nacionales y tenerlos inscritos en el Instituto Nacional del Deporte. Con esa situación en mente, solo 15 federaciones lo han hecho. De hecho, la mayoría opta por no acogerse a la orgánica pues eso implica una auditoría por parte de la Superintendencia de Valores y Seguro, pudiendo quedar expuestos a desórdenes financieros.

Entre esas organizaciones que no figuran como Federaciones Deportivas Nacionales están la Federación de Tenis, que aún está en proceso de regularización luego de los problemas que sufrió en administraciones anteriores, y la Federación de Golf. De hecho, en esta última adecuaron los estatutos pero éstos no están inscritos en el Instituto Nacional del Deporte.

Ambas orgánicas podrían haber oficiado a alguna otra de las instituciones capacitadas por ley para postular a sus deportistas al Premio Nacional del Deporte. Sin embargo, el llamado jamás llegó a las oficinas del Comité Olímpico de Chile.

“Lamento todo porque el COCh no tiene nada que ver con la entrega del Premio Nacional del Deporte. Postulamos a algunas de las actuaciones más destacadas de Lima 2019, pero no a Niemann porque asumimos que eso lo haría su propia federación. No sabíamos que más del 75% de las federaciones no pueden postular al no ser Federación Deportiva Nacional”, apuntó su presidente, Miguel Ángel Mujica, en diálogo con ADN Deportes.

Situaciones reglamentarias y descoordinaciones administrativas que, de momento, echan por tierra los reclamos del presidente de la Federación de Golf de Chile, Felipe Bertín, quien amenazó con recurrir a la Contraloría General de la República acusando una ilegalidad del decreto que regula la postulación y entrega del Premio Nacional del Deporte.