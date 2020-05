El duro lamento de Julio Peralta: “Aún estoy lejos de volver a jugar”

Dentro del desarrollo del equipo chileno de Copa Davis en los últimos meses, la gran incógnita para el conjunto dirigido por Nicolás Massú pasó por la ausencia del mejor doblista nacional, Julio Peralta, que no volvió a defender al país desde que fuera nominado a la serie contra Austria en febrero del año pasado, donde no estuvo en cancha por una lesión en su muñeca derecha.

Lo cierto es que dicha dolencia terminó siendo una ruptura total de su tendón, lo cual tiene a quien llegara a ser top 30 del ranking de binomios sin jugar desde octubre del año pasado tras someterse a una operación. “He estado dedicado a este proceso y tratar de aislarme del tenis porque sabía que iba a estar alejado por mucho tiempo. Fue una cirugía bastante complicada. El proceso de recuperación ha sido lento pero estoy mucho mejor”, señaló en conversación con el portal TenisChile.com.

“Aún estoy lejos de volver a jugar. Apenas saco, porque he perdido mucha movilidad. Estuve con yeso mucho tiempo para proteger el tendón. Eventualmente voy a quedar bien. No tengo apuro en volver. Con el coronavirus se ha ido aplazando esto de mi ranking protegido (en el cual es top 40) y eso es bueno porque tendré más tiempo para recuperarme bien y jugar Masters y Grand Slam”, continuó narrando “Big Julius” ante lo lento de su regreso al circuito profesional.

Peralta fue haciéndose importante para el tenis nacional tras regresar al tour en 2014 tras variadas lesiones que le impidieron surgir entre los singlistas. Junto al argentino Horacio Zeballos ganó 6 títulos ATP entre 2016 y 2018, pero no ha podido refrendar dicho nivel en Copa Davis.

Pese a que se especuló con que la lesión que sufrió en Austria ya la tenía semanas antes de la serie, Peralta aprovechó el diálogo para aclarar los mitos. “Yo realmente traté de jugar. En ese momento no sabía lo grave que era la lesión. Eso se vio en la operación, la cirujana no pensó que yo tenía una ruptura total de tendón. Pensaba que me podía recuperar, hacer todas las terapias. Había jugado seis meses con dolor y quizá podía llegar. Era una buena instancia para ir a las Finales y Nicolás Massú quería contar conmigo para Madrid. Yo no estaba reemplazando a nadie, estaba claro que Jarry y Garin jugaban el singles y el dobles yo con Hans o Jarry”, cerró Peralta, radicado en Estados Unidos desde 2008.