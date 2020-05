Natalia Ducó y la muerte de su entrenadora: “Muchísimo más duro que la sanción fue perderla”

Fue inesperado y quiere aprovecharlo. La atleta chilena Natalia Ducó conversó en una extensa entrevista con Harold Mayne-Nicholls, a través de la Fundación Ganamos Todos, y reveló que espera poder estar en los Jugos Olímpicos de Tokio 2021, pero además comentó uno de los episodios más dolorosos de su vida.

En la entrevista, Ducó comentó que: “no hay nada más doloroso para mí que su partida. Muchísimo más duro que la sanción fue perderla. Ahora, debo pensar en estar con otro entrenador y empezar de nuevo sin ella. Voy a volver porque eso es lo que ella hubiera querido”, dijo respecto a la muerte de su entrenadora, la cubana Dulce Margarita García.

Precisamente sobre su regreso, es que Ducó comentó la posibilidad de estar en Tokio 2021: “cuando se dio esta posibilidad, fue como un remezón para mí. La pandemia es algo que a todos nos está afectando mucho, pero si puedo sacar algo bueno es esta posibilidad de estar en Tokio“, sostuvo.

Cabe recordar que la dos veces finalista olímpica en el lanzamiento de bala sigue cumpliendo sus tres años de suspensión por dopaje, pero en abril del próximo año terminará su sanción, lo que coincidirá con la posibilidad de asistir a sus cuartos Juegos Olímpicos tras Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016.

“Estos dos años me he forjado a fuego, ha sido muy duro por todo lo que he vivido. Y por eso mismo, estoy preparándome para clasificar. No será nada fácil, debo lanzar 18.50 metros para clasificar, pero es algo que va muy en mi estilo”, cerró.