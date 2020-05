Carlos Villanueva: Audax es el equipo que tengo en mi corazón y donde me quiero retirar

Carlos Villanueva fue una de esas figuras que cautivaron al hincha del fútbol durante la década del 2000 por sus brillantes actuaciones junto al Audax Italiano.

El mediocampista que hoy milita en el fútbol de Arabia Saudita conversó con Nexo de ESPN y aseguró que está decidido a retirarse en el equipo itálico. “Audax es el equipo que tengo en mi corazón y donde me quiero retirar, estoy muy seguro de eso. Esos años en el club fueron bastante bonitos. Destaqué mucho, me gané llamados a la selección y pude emigrar del país. Además la hinchada siempre me muestra su cariño por redes sociales, entonces hay lazos entre el club y yo”.

De plazos y posible retorno al fútbol chileno, el exBlackburn Rovers jugó con el misterio. “Tengo 34 años, entonces vamos a ver hasta cuando puedo seguir jugando. No descarto que el retiro se de pronto”.

Además de su paso por Audax Italiano, el jugador registra un paso por Universidad Católica durante el primer semestre del 2013.