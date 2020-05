Francisco “Murci” Rojas y la lucha salarial en Colo-Colo: “Es injusto que estén peleando”

El ex lateral de Colo Colo y la selección chilena, Francisco “Murci” Rojas hizo un alto en sus labores sanitarias en La Pintana para hablar de su carrera y de fútbol en “Los Tenores Puertas Adentro” de ADN, junto a Aldo Schiappacasse.

A sus 45 años, el “Murci” Rojas cambió la cancha por las calles. En La Pintana se sumó a la campaña municipal que sanitiza ferias, calles y vehículos circulantes. Si antes repartía juego desde su posición de lateral, ahora asiste con mascarillas y alcohol gel a la población.

Rojas también dirige las escuelas de fútbol de la comuna, pero tras la suspensión de actividades deportivas se unió al llamado de la alcaldesa Claudia Pizarro.

Sobre la actualidad futbolera, Rojas apuntó que no le parecía justa la posición del plantel de Colo Colo ante las rebajas propuestas por Blanco y Negro: “A nadie le gusta que le saquen plata, pero hay que entender la situación país y mundial. Si no hay partidos no hay dinero. Los jugadores tienen que adaptarse, es injusto que estén peleando (…). Es cierto que entrenan en sus casas, pero eso no genera dinero”.

Francisco Rojas comentó además con lujo de detalles el “secuestro” de Roberto Hernández para llevarle al profesionalismo en La Serena. Igualmente repasó su gol del título colocolino en 1998 , su paso por el Mundial de Francia y el presente de los laterales del fútbol chileno.

